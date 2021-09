Gelu Duminică: De ce AUR poate fi marele câștigător al scandalului din coaliție

Sociologul Gelu Duminică a realizat vineri, 10 septembrie, o analiză a situației politice actuale.

Sociologul este de părere că AUR poate fi marele câștigător al situației politice actuale, deși este „un partid nociv”.

Postarea pe larg a lui Gelu Duminică:

„De ce AUR poate fi marele câștigător al situației politice actuale?

Pentru mine, AUR este un partid nociv pentru România. Ideile acestui partid, dublat de modul de acțiune al liderilor lor, ar trebui să ne îngrijoreze pe toți cei care nu ne dorim ca România să mai aibă vreodată de-a face cu ceea ce Mișcarea Legionară a însemnat.

În acest context, nu pot să nu văd că Alianța pentru Unirea Românilor este partidul care poate fructifica cel mai bine scandalul politic actual. Și mă îngrijorez și mai tare!

Pe scurt, să mă explic de ce:

1. Are aura singurul partid de opoziție. Partidul Social Democrat se află într-o situație ingrată în acest moment. Dacă ajută la dărâmarea guvenului Cîtu în acest moment, se reface coaliția și, în cei trei ani rămași până la alegerile din 2024, oferă o șansă mare PNL și USR să se reabiliteze în fața eletoratului. La guvernare, nu prea au cu cine să vină (și nici nu cred că-și doresc să deconteze majorările de prețuri, criza COVID, etc), iar sustinerea unui guvern minoritar i-ar cam dezavantaja electoral. Pentru PSD, acest guvern trebuie să stea cât mai mult posibil, premierul Cîțu fiind perfect pentru rebranduirea atât de necesară (pe lângă dl. Cîțu, chiar și dna Dăncilă pare un om politic mai responsabilă, și dl. Dragnea un super-democrat). Așa că, singura formațiune politică din opoziție care este super vocală și punctează electoral este AUR.

2. Își legitimează modul agresiv și super-populist de a face politică. Ieri, în Parlamentul României, am asistat la scene pe care nu le credeam posibile în Parlamentul României. Injuriile, îmbrâncelile și urletele au luat locul dezbaterilor. ”Tribunalul Poporului” a fost și el prezent prin live-urile realizate de întâi stătătorii AUR. Mai toți i-au aplaudat, cauționând grosolănia. Mai grav este că și ”pro-europenii” de la USR-PLUS au făcut același lucru, chiar unii dintre cei le care îi cunosc și care sunt pro-europeni convinși, spunându-mi că se simt ciudat ca ”AUR să fie apărătorul statului de drept și democrației”. Din punctul meu de vedere, apărarea statului de drept nu are nimic în comun cu înlocuirea dialogului și legilor cu violența fizică și verbală, și USR trebuia să se delimiteze de aceste derapaje imediat. Faptul că ieri au girat derapajul AUR (ba chiar au primit și o bulină de ”apărători ai democrației” din partea unor susținători PSD, PNL și USR-PLUS), îi va îndeptăți să întrebe, atunci când vor fi admonestați pentru același tip de comportament politic-huliganic, ”dar când a fost pentru voi, a fost bine, nu?”

3. Se adâncește lehamitea față de formațiunile politice ”tradiționale”. Și în perioada interbelică, Legionarii au ajuns la putere din cauza incapacității partidelor vechi de a oferi stabilitate și bunăstare cetățenilor. La niciun an de la alegeri, PNL și USR sunt în cădere liberă, iar PSD nu pare să aibă forța necesară să câștige detașat următoarele alegeri. În plus, prin prezența sa în guvernul Cîțu, USR nu se mai poate prezenta credibil ca un partid care este împotriva vechiului sistem politic. AUR însă va defila, fiind singurul partid ”alternativă”. Dacă acum câteva luni spuneam că la alegerile din 2024 AUR are potențialul de a ajunge al doilea partid al țării, în condițiile lehamitei politice actuale prezente în rândul celor care au votat în 2020 (cei care nu au votat, foarte probabil că vor continua să nu o facă), va genera o prezență și mai mică la vot. Dacă nimic nu se schimbă între timp, nu m-ar mira dacă AUR chiar va câștiga scrutinul din 2024.

4. Populația, cu precăderea cea mai vulnerabilă, se simte și mai abandonată de actuala conducere politică a României. Mesajele și măsurile guvernului Cîțu nu fac decât să adâncească aceste sentimente și criza care va fi generată în rândul societății de creșterea prețurilor la energie vă genera, pe alocuri, chiar ură împotriva vechilor politicieni. Mai adăugam la asta și acuzele de ”furt din banul public” făcute de cei care, până mai ieri, erau frați de guvenare. Această antagonizare nu poate fi fructificată decât de populiști, care se vor prezenta ca ”singurii care-i înțeleg cu adevărat”. Iar aici, AUR dă clasă oricărui partid din Parlament. Și din acest motiv, Dl Simion and Co, fac live-uri, sunt prezenți în comunități vulnerabile, protestează împotriva vaccinului și defilează cu icoane: pentru fi credibili că ”apără poporul asuprit” și pentru a-i mobiliza mai ușor, atunci când va fi nevoie.

5. Că ne place sau nu ne place, agenda AUR are foarte multe puncte comune cu interesele zonelor religioase fundamentist-conservatoare și cu ideile care ne vin de la Est. Toată degringoladă asta politică face deturarea societății mult mai facilă.

Marea întrebare este dacă avem anticorpi să rezistăm! Și dacă de la Cotroceni se vede la fel…”, a transis sociologul Gelu Duminică.