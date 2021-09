Florin Cîţu, înaintea Congresului PNL: După ziua de azi, partidul va fi mai unit ca niciodată, mai puternic

Premierul Florin Cîţu, candidat la şefia PNL, a declarat sâmbătă că, după congres, Partidul Naţional Liberal va ieşi mai puternic şi se va pregăti în fiecare zi pentru a câştiga alegerile din 2024.



"Astăzi vom culege roadele acestei campanii, care a fost una dificilă, e adevărat, dar una foarte bună pentru PNL, pentru că după ziua de azi, aşa cum am spus în fiecare colţ din ţară unde am fost, PNL să fie mai unit, mai puternic. Şi se va pregăti în fiecare zi pentru a câştiga alegerile din 2024. (...) PNL, veţi vedea după ziua de astăzi, o să fie mai unit ca niciodată, iar ceea ce noi am promis am făcut şi veţi vedea că românii, ca de fiecare dată, unde am avut administraţie liberală, vor vota din nou PNL în 2024", a susţinut Florin Cîţu, înainte de Congresul PNL.

Întrebat cum vede faptul că în zona Romexpo sunt şi protestatari, care contestă evenimentul, el a răspuns: "Proteste avem şi noi, în Opoziţie şi AUR şi PSD şi USR sunt în opoziţie, asta face opoziţia".

"Asta face opoziţia, va protesta întotdeauna. Nu am văzut cine sunt protestatarii, dar, bineînţeles, în România noi susţinem dreptul la opinie şi oricine poate avea dreptul la opinie", a completat el.

Potrivit premierului, congresul PNL va fi o reuniune organizată "impecabil", după aceleaşi reguli şi condiţii precum cel din 2017.

"Totul va fi transparent", a mai spus prim-ministrul.

Despre afirmaţia contracandidatului său, Ludovic Orban, că el ar fi provocat actuala criză guvernamentală, Cîţu a precizat: "Această criză guvernamentală a fost provocată de cei care au plecat de la guvernare, nu de mine sau de altcineva". "Cei cărora le-am spus întotdeauna să vină înapoi, dacă se dezic de AUR şi de PSD. În momentul în care nu vor mai fi alături de AUR şi PSD, vom putea să facem guvernare împreună cu ei".