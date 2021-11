Florin Cîțu, acesta mireasă nehotărâtă

Florin Cîțu a declarat miercuri, după întrevederea cu Dacian Cioloș, că este optimist. Bine, el așa declarase și în ceea ce privește trecerea prin Parlament a guvernului minoritar Ciucă. Prin urmare, nu știm câtă greutate să dăm acestei declarații.

În schimb, joi, după întrevederea cu Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a declarat că “Am găsit multe lucruri care pot să ne unească cu PSD”. În afară de furtul din banul public, sincer, eu n-am găsit nimic altceva în comun între liberali și social-democrați. Mai târziu aveam să înțeleg ce anume l-a încântat atât de mult pe premierul demis. Pesediștii i-au aruncat o momeală, iar Cîțu a înghițit-o fără s-o mestece. “Discuţiile despre funcţii, în special cea de premier, au fost câteva. Au fost câteva variante, unele chiar interesante, cu un premier care să se schimbe o dată la doi ani”, a declarat entuziasmat premierul interimar.

Practic, Marcel Ciolacu i-a promis că, dacă îl ia de barbat pe el, o să-l lase și pe Florin Cîțu, din când în când, să aibă opinii și să ia decizii în cadrul matrimoniului. O dată la doi ani. Bineînțeles că negociatorii social-democrați se vor asigura ca pentru primii doi ani, să dea ei premierul. Așa că liberalii vor mai prinde doar un an. Dacă îl vor mai prinde, pentru că posibilitatea alegerilor anticipate nu a dispărut. După ce vor mânca părțile cele mai bune din pradă, pesediștii ar putea să iasă de la guvernare in 2023, pentru a forța alegeri anticipate sau, pur și simplu, pentru a compensa erodarea guvernării în ultimul an înainte de alegeri. Nu ar fi pentru prima dată când au făcut-o și le-a mers.

În schimb, dacă Florin Cîțu va insista ca liberalii să dea primul ministru pentru primii doi ani, înțelegerea va cădea, foarte probabil, pentru că nu va mai conveni PSD-ului. Totuși, Florin Cîțu este atât de obsedat de dorința de a reveni ca prim ministru încât ar fi în stare să cadă în capcana pesediștilor, ca un pui de găină ingenuu.

Imaginați-vă ce efect va avea asupra susținătorilor PNL alcătuirea unui guvern PNL-PSD, după ce atât Iohannis, cât și liberalii au fost votați pentru că erau dușmanii declarați ai social-cleptocraților. Sigur, o parte din voturi au venit de la cei care cred în valorile liberale, dar și mai multe au venit de la cei care doar sperau să scape de PSD, așa cum l-au votat pe domnul Iohannis doar ca să scape de Ponta și de Veorica.

De bună seamă, și social-democrații vor trebui să explice unora dintre susținătorii săi cum de au hotărât, tam-nisam, să facă echipă cu cei despre care, până mai ieri, spuneau că ar fi distrugătorii României. Am spus “unora”, pentru că marea masă a votanților PSD este captivă și, deci, indiferent ce boacăne ar face social-democrații, voturile acestora vor veni oricum, așa cum vin oricum voturile către UDMR, ai căror votanți sunt la fel de captivi.

Un alt semn că liberalii se gândesc să pupe unde până acum au scuipat este declarația lui Rareș Bogdan, care, deși până de curând era un anti-pesedist notoriu, ar fi dispus, totuși, să închidă un ochi, pentru binele țărișoarei lui, și să se împreuneze cu PSD-ul. Dar asta doar pentru că, numărând voturile PNL+USR+UDMR (cam ca Pristanda - steagurile), domniei sale îi rezultă că nu ar mai avea majoritate în Parlament, datorită faptului că Orban le-a luat din oameni. O minciună sfruntată, deoarece Ludovic Orban declarase deja că, în cazul în care PNL va reface coaliția cu USR, el și oamenii săi se vor întoarce în grupul liberal, tocmai pentru a avea din nou majoritate în Parlament.

Între timp, Klaus Iohannis, enervat de indecizia miresei, a dat cu paltonul de pământ și și-a luat câteva zile de vacanță, după obositoarea vizită la piramide. Le-a spus supușilor să nu-l mai deranjeze până nu rezolvă problema pe care el a creat-o. Așa că nu avem decât să așteptăm și noi cu nerăbdare ca mireasa să se hotărască dacă îl vrea de soț pe cel tânăr și frumos sau pe cel bătrân și bogat