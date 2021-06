Fabian Gyula a primit aviz pozitiv din partea comisiilor parlamentare pentru functia de Avocat al Poporului. Promisiunile acestuia

Comisiile juridice reunite ale Parlamentului au adoptat miercuri 23 iunie, cu majoritate de voturi, avizul favorabil pentru ca Fabian Gyula sa fie numit noul Avocat al Poporului in locul lui Renate Weber.



Miercuri dimineata, presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a anuntat ca desemnarea Avocatului Poporului urmeaza sa fie facuta in plenul reunit al Parlamentului, care va avea loc cel mai probabil luni.

Fabian Gyula este singurul care si-a depus candidatura pentru aceasta functie, acesta fiind propus initial de catre UDMR.

"Primul meu obiectiv (ca Avocat al Poporului - n.r.) - nu vreau sa ma substitui autoritatilor publice. Vreau sa imi exercit corect cele 15 atributii principale, in primul rand sa ma concentrez pe solutionarea operativa si eficienta a petitiilor cetatenilor. Spun studentilor ca drepturile fundamentale ale romanilor constituie un scut fata de puterea de stat, respectiv actualmente si fata de puterea care vine din partea institutiilor europene. (...)

Cateodata, intr-adevar, poporul, persoane fizice mai precis, au nevoie de un scutier, unul care sa tina acest scut alaturi de ei sau impreuna cu ei si, avand in vedere ca exista si posibilitatea unor demersuri din oficiu sa mearga chiar singur pe acest drum. In acelasi timp, vreau sa demarez procedura de acreditare a institutiei Avocatului Poporului ca institutie nationala pentru apararea drepturilor omului. Nu in ultimul rand, sa simplific modul de intocmire a petitiilor si chiar am vazut modelul suedez, care asigura o interfata mult mai prietenoasa decat actuala procedura, care ajuta oamenii ca accesand o sigura pagina sa completeze acele rubrici fara sa mai descarce un pdf, fara sa mai semneze, scaneze si asa mai departe", a declarat Gyula in cadrul audierilor.

Propunerea maghiarilor a avut o experienta de peste 20 de ani in procuratura, lucrand la Parchetele de pe langa Judecatoriile Targu-Secuiesc, Turda, Cluj-Napoca si Tribunalul Cluj. Din 1999 acesta este si cadru didactic. Anul trecut, Gyula a fost numit procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, insa cateva luni mai tarziu, in decembrie, iesea la pensie.

In materie de studii, Fabian Gyula este absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca si doctor in Drept International, bursier Herder al Universitatii din Viena si al Institutului Ludwig Boltzmann pentru drepturile omului din Viena.