Mesajele primite pe Facebook de un europarlamentar care a susținut public parada Pride. Lista conține numeroase cuvinte cenzurate

Europarlamentarul USR PLUS Nicu Ștefănuță, unul dintre puținii politicieni români care a avut avut mesaje publice de susținere a paradei Pride, a făcut publice o parte dintre mesajele de amenințare pe care le-a primit.

În urma discuțiilor avute luni, 9 august, reprezentanții Asociației Accept și Primăriei Capitalei au căzut de acord în privința modului în care se va desfășura Marșul Bucharest Pride, eveniment dedicat comunități LGBTQ+, iar Nicu Ștefănuță a anunțat pe pagina sa de Facebook că va participa la evenimente: "Voi fi și eu alături la unele din evenimentele săptămânii Pride", a scris acesta.

Ads

"Victorie! 🏳️‍🌈 Bucharest Pride 2021 se va ține pe calea Victoriei!

Întâlnirea de astăzi dintre ONG-urile care organizează PRIDE și primarul Nicușor Dan s-a încheiat favorabil.

Vreau să mulțumesc primarului și asociațiilor pentru înțelepciune. Am fost în permanentă legătură cu aceștia și mă bucur că la masa negocierilor au găsit o variantă favorabilă.

Arată un semn de normalitate pentru Capitala europeana", a anunțat europarlamentarul.

Într-o altă postare, politicianul scrie că este solidar cu membrii Accept: "Da, știu că vi l-am propus, dar aici mă solidarizez cu oamenii de la Accept. Nicușor, make Pride possible (pe Victoriei, where it belongs)."

Mesajele primite și publicate marți, 10 august, de europarlamentar sunt parțial cenzurate.

"Bună dimineața.

Căsuța mea poștală azi, după ce m-am implicat pentru a avea un #pride cu adevărat european.

Mai avem mult până departe, dar primul pas este să vorbim despre asta cu curaj", a scris Nicu Ștefănuță pe Facebook.