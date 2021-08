Echipa lui Florin Cîţu îl acuză pe Orban că susține campania de linșaj împotriva premierului. “Este de nepermis ca liderul PNL să-l atace pe Președintele României”

Echipa care susţine candidature lui Florin Cîţu la şefia Partidului Naţional Liberal face apel, într-un comunicat de presă remis marți, 17 august, la responsabilitate și decență din partea actualului președintele PNL, Ludovic Orban, şi să nu mai încurajeze acuzații grave și derapaje de limbaj la adresa premierului liberal si la adresa Președintelui României.

“Este de nepermis ca liderul PNL să-l atace pe Președintele României, cel mai solid partener politic al partidului nostru, în ultimii șapte ani. Ne delimităm de genul asta de politică!

Mizele și ambițiile personale nu trebuie urmărite de niciun membru PNL, cu atât mai mult de către președintele în exercițiu, în detrimentul mizelor partidului și ale guvernării. Atacarea propriilor colegi, a guvernării și a Președintelui României este contraproductivă pentru partidul nostru, iar campania internă pentru funcția de președinte al PNL ar trebui să fie o competiție onestă, corectă, nu o răfuială de ordin personal, care să ne vulnerabilizeze în fața adversarilor”, se precizează în document.

Echipa semnatară a comunicatului de presă pune accent pe unitate şi pe ideea că indiferent de optiunea exprimată, Florin Cîțu îi va aduce pe toți liderii partidului la aceeași masă, iar deciziile se vor lua în echipă, și nu unilateral.

“Vom pune în prim-plan guvernarea! Performanțele obținute arată rezultate de necontestat. Creșterea economică de 13%, anunțată de INS, dovedește că România este pe calea cea bună! Iar Florin Cîțu este singurul lider capabil să guverneze România, cel puțin până în 2024.

În acest sens, nominalizarea noului ministru de Finanțe, Dan Vîlceanu, propus de premier, este un pas extrem de important și vom susține această candidatură, mâine, în cadrul ședinței BPN. Facem apel la responsabilitate! Și ne delimităm de toate discursurile sau acțiunile care pot slăbi atât guvernarea, cât și viitorul PNL“, au conchis semnatarii susţinători ai premierului Florin Cîţu.

Printre semnatari se regăsesc, Primarul Clujui, Emil Boc, Prim-vicepreședinte PNL și europarlamentar, Rareș Bogdan, Prim-vicepreședinte PNL și Președinte PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, Ministru, Prim-vicepreședinte PNL și Președinte PNL Sibiu, Raluca Turcan, Secretar general PNL și deputat Bistrița-Năsăud, Robert Sighiartău, Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, Ministrul Afacerilor Interne și Președinte PNL Sălaj, Lucian Bode, Ministrul Energiei și Președinte PNL Mehedinți, Virgil Popescu, Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu şi mulţi alţi zeci de presedinţi de Consilii Judeţene şi senatori ai PNL.

Orban, atac la șeful statului



Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a declarat luni, 16 august, că preşedintele Klaus Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL, pentru că PNL şi-a onorat toate angajamentele în legătură cu preşedintele României.

"Preşedintele Iohannis a obţinut al doilea mandat sprijinit de PNL. Şi în primul mandat, am povestit că eu m-am retras din candidatura la preşedinţia PNL ca să fie Klaus Iohannis preşedintele PNL, ca să aibă poziţia de candidat la Preşedinţia României. Decizia mea de retragerea a fost un sacrificiu personal, mă alegeam probabil preşedintele PNL, după eşecul USL şi după demisia lui Crin Antonescu, mă alegeam cu aplauze, nu cu voturi.

Am renunţat la poziţia de preşedinte al PNL pentru că am considerat că trebuie să alegem în funcţia de preşedinte al PNL un membru PNL care să aibă şanse maxime să câştige Preşedinţia României şi s-a dovedit o alegere extrem de potrivită. Klaus Iohannis a fost ales preşedintele PNL şi a câştigat alegerile prezidenţiale din 2014. În 2019 l-am susţinut cu toată forţa, PNL l-a sprijinit. (...) Preşedintele Iohannis este la al doilea mandat, cred că PNL şi-a onorat toate angajamentele în legătură cu preşedintele României şi cred că este extrem de important ce se întâmplă în continuare cu PNL. (...) Cred că inclusiv preşedintele Iohannis trebuie să se gândească la soarta PNL", a spus Orban la Realitatea Plus.