Primarul din Timisoara, Dominic Fritz, ar putea fi obligat sa isi faca publice diplomele de studii si domiciliul

Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, ar putea fi obligat sa isi faca publice diplomele de studii dar si domiciliul, dupa ce la nivelul Prefecturii Timis a fost depusa o sesizare in acest sens.

Cele doua proiecte de hotarare sunt initiate de consilierul local al PRO Romania Marius Craina, in primavara acestui an, insa abia acum proiectele au fost postate pe site-ul Primariei Timisoara si urmaresc promovarea transparentei institutionale in cadrul municipalitatii.

Prin primul proiect de hotarare "se instituie obligatia ca primarul, viceprimarii, consilierii personali ai acestora si toti angajatii cu functii de conducere sa-si publice pe site-ul oficial al Primariei Timisoara fotocopii dupa anumite acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, diploma de master (daca e cazul) si diploma de doctor (daca e cazul)".

Al doilea proiect prevede "publicarea dovezii domiciliului alesilor locali ai UAT Timisoara".

Astfel, daca proiectele vor fi aprobate de consilierii locali, primarul Dominic Fritz, viceprimarii Ruben Latcau, Cosmin Tabara, consilierii personali ai acestora, dar si alti angajati cu functii de raspundere din cadrul Primariei Timisoara vor trebui sa posteze pe siteul oficial al municipalitatii fotocopii dupa toate diplomele, dar si dupa cartile de identitate, cu protejarea datelor cu caracter personal.

Domiciliul lui Fritz, sub semnul intrebarii

Domiciliul lui Dominic Fritz, care este cetatean german, este obiectul unei cercetari la nivelul Prefecturii Timis, dupa ce, zilele trecute, o persoana a depus o sesizare prin care cere sa se verifice daca domiciliul primarului este in Timisoara.

In repetate randuri, fostul primar al municipiului Timisoara, liberalul Nicolae Robu, a semnalat ca Dominic Fritz nu ar avea domiciliul in Timisoara si, deci, conform legii, nu poate ocupa functia de primar.