"Dinozaurii" din Parlament. Cine sunt alesii trecuti de 70 de ani care cred in teoriile conspiratiei si au schimbat mai multe partide decat isi amintesc

Inaintea alegerilor, partidele promit adesea o "reimprospatate" a clasei politice. Situatia din Parlament arata insa o alta realitate, iar dintre cei mai vechi alesi ai actualei legislaturi, unii au ajuns cu un bagaj de scandaluri, probleme cu legea sau conspiratii.

In varsta de 78 de ani, deputatul Lucian Feodorov este cel mai in varsta parlamentar, si a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe partide. Feodorov si-a inceput cariera politica ca subprefect al judetului Botosani din partea PSDR, in perioada CDR (Conventia Democrata Romana), taman alianta pe care liderul AUR George Simion o compara cu actuala coalitie de guvernare.

Ads

Ulterior, PSDR a fuzionat cu PDSR si a format actualul PSD. Feodorov n-a apucat insa sa intre in PSD, intrucat, pe finalul mandatului de subprefect, PSDR i-a retras sprijinul politic, acuzandu-l public ca se foloseste de prerogativele functiei pentru a atrage adeziuni la Partidul Social Agrar si al Pensionarilor (PSAP), pe care il conducea. Ulterior, deputatul s-a oprientat catre Partidul Poporului, iar mai apoi a plecat la Partidul Noua Generatie, condus de catre Gigi Becali. In anul 2019, Feodorov se regasea intr-un alt partid - Partidul Romania Noastra (PRN), formatiune condusa de catre fostul primar al Clujului Gheorghe Funar.

In noua legislatura, Feodorov a fost implicat in doua scandaluri, inca de la prima sedinta a Camerei Deputatilor, atunci cand a vrut sa intrerupa depunerea juramantului de catre deputati. Acesta le-a explicat colegilor ca este in varsta si ca este obosit, iar sedinta ar trebui sa se reia maine.

Cateva luni mai tarziu, pe 2 martie, Feodorov a fost acuzat de catre deputatul USR Filip Havarneanu ca a votat de noua ori cu doua cartele. Deputatul AUR i-a raspuns ca o colega i-a "dat mandat".

Fost militar, specialist in "zalmoxianism"

Experiente cu mai multe partide are si deputatul AUR Mircea Chelaru, fost sef de Stat Major. In varsta de 72 de ani, acesta a fost membru al Partidului Unitatii Nationale (PUNR) intre 2002 - 2006, apoi s-a incris in Partidul Conservator pana in 2007, dupa care au urmat Partidul Neamului Romanesc (PNR) al lui Ninel Peia si AUR.

De-a lungul carierei, Chelaru s-a dovedit si un adolator al maresalului Ion Antonescu, cerand la un moment dat Consiliului Local din Iasi instalarea unui bust al lui Antonescu pe unul din cele mai vizitate bulevarde ale orasului.

Cu toate astea, in 2000 este numit de catre presedintele Emil Constantinescu sef al Marelui Stat Major, insa nu rezista in functie decat cateva zile, din cauza unor declaratii controversate privind existenta unor miscari separatiste in Dobrogea si Oltenia. Inainte de trecerea in rezerva acesta a mai fost implicat intr-un scandal dupa ce a participat la dezvelirea unui bust al lui Ion Antonescu in curtea unei biserici din Bucuresti, eveniment la care participase si presedintele PRM Corneliu Vadim Tudor, dar si mai multi simpatizanti legionari.

Cativa ani mai tarziu acesta isi descopera pasiunea pentru istorie, iar intr-un documentar din 2012 acesta vorbeste despre studiul "zamolxianismului" si sustine ca mai toti europenii s-ar trage din daci.

Ads

In 2015, Chelaru este condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul "Case pentru generali", fiind acuzat ca a cumparat, fara drept, o locuinta pe care o primise in chirie de la Ministerul Apararii.

Conform declaratiei de avere, Mircea Chelaru traieste din pensia de militar de la MApN, care se ridica la circa 9.000 de lei pe luna, la care se adauga pensia sotiei, de aceeasi valoare, primita pentru munca din cadrul MAI. Chelaru are un teren agricol de 5.000 mp, un apartament in Bragadiru si doua autoturisme. Ce atrage atentia este o datorie la ANAF de peste 850.000 de lei, plus inca 48.000 de lei la Banca Transilvania.

Dosar DNA clasat

In varsta de 71 de ani, senatorul PSD Ion Prioteasa se afla la primul mandat de parlamentar. Considerat de catre presa locala drept un baron al social-democratilor, Prioteasa a fost presedinte al Consiliului Judetean Dolj timp de 16 ani, intre 2004 - 2020, cand a decis sa se indrepte catre Bucuresti.

In perioada 2001-2008 social-democratul fost presedinte executiv al PSD Dolj iar mai apoi, din 2010, a fost timp de patru ani vicepresedinte al partidului, filiala Dolj. Acesta mai este recunoscut ca drept fosta mana dreapta a lui Mircea Geoana intre baronii PSD.

Ads

In 2020, Prioteasa scapa de un dosar DNA deschis in 2013, clasat sapte ani mai tarziu. La perioada respectiva, DNA anunta ca urmarea urmarirea penala impotriva acestuia pentru luare de mita si abuz in serviciu. Prioteasa era acuzat ca incasa comisioane din contractele acordate firmelor agreate, inclusiv privind fonduri europene.

Deputat gasit incompatibil

Tot 71 de ani are si deputatul PSD Aurel Nechita, care, spre deosebire de ceilalti parlamentari in varsta, se afla la cel de-al treilea mandat. Anterior, Nechita a finalizat mai multe studii in domeniul medical, fiind specializat in pediatrie si cardiologie iar in 1997 obtine diploma de doctor in Stiinte Medicale.

In 1987 Aurel Nechita este numit director al Spitalului de Copii Galati, functie pe care a detinut-o timp de 14 ani, pana in 2001.

Din 1999, acelasi an in care se inscrie in PSD, este sef de lucrari la Colegiul de Medicina din cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, iar mai apoi, in 2002, devine conferentiar universitar titular la Facultatea de Medicina a UDJG. In 2005 obtine titlul de profesor universitar la aceeasi institutie. Pozitia din partid il ajuta in 2001 sa devina seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Galati.

Ads

In 2011 Agentia Nationala de Integritate (ANI) incepe o investigatie la adresa lui Nechita, dupa ce a descoperit ca in timpul mandatului de deputat din legislatura 2004-2008, social-democratul detinea in paralel si functia de decal al Facultatii de Medicina si Farmacie din cadrul Univesritatii Dunarea de Jos din Galati. Efectele se vad abia in 2013, cand, aflat la cel de-al doilea mandat ca deputat, Nechita este fortat sa renunte la fotoliul de parlamentar in urma unei decizii a ANI.