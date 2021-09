Diferențele între cele trei moțiuni de cenzură. Compromisul la care a ajuns partidul lui George Simion: Fără critici pentru USR PLUS și vaccinare

AUR, USR PLUS și PSD vor capul lui Cîțu FOTO colaj Ziare.com / Facebook / Hepta

Încă dinaintea crizei politice PSD și AUR anunțaseră că vor depune moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Florin Cîțu. În textele moțiunii celor două formațiuni criticile îl vizează atât pe premier, dar și pe foștii miniștrii din USR PLUS sau UDMR. După ce în baletul moțiunii a intrat și USR PLUS, AUR a renunțat la 13 pagini de critici pentru a se alătura lui Dan Barna și Dacian Cioloș.

PSD: „Guvernul PNL-USR-PLUS-AUR amanetează viitorul românilor”

Intitulată „STOP sărăciei, scumpirilor și penalilor! Jos Guvernul Cîțu”, textul moțiunii de cenzură realizat de către PSD are puțin peste trei pagini și critică în linii mari toate partidele aflate la guvernare. Social-democrații vorbesc despre scăderea puterii de cumpărare, „explozia prețurilor și a cursului valutar”, datoria economică, absorbția fondurilor europene, problemele pentru agricultori, subdezvoltarea comunităților locale, sănătate și educație.

În cadrul moțiunii PSD face mai multe acuzații și mai puține explicații și detalii concrete. „Primăriile și Consiliile județene au fost obligate să aloce sume uriașe pentru lupta cu

pandemia. Nici acum Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR nu le-a decontat acești Bani! De parcă nu ar fi fost de ajuns, același guvern incompetent a continuat și continuă să le arunce în cârcă o serie de cheltuieli sociale majore, în vreme ce resursele financiare promise se tot blochează… din cauza războaielor pentru putere dintre PNL și USRPLUS!, scrie PSD la problematica subdezvoltării comunităților locale.

Textul integral al moțiunii de cenzură PSD

AUR: Mesaje împotriva educației sexuale în școli și a primirii de refugiați

Înainte de a intra în barca USR PLUS, formațiunea condusă de George Simion și Claudiu Târziu au anunțat propria moțiune de cenzură, care, spre deosebire de cele din trecut, are 16 pagini și conține numeroase critici la adresa premierului Florin Cîțu, dar și a multor cabinete, inclusiv cele conduse de USR PLUS.

Intitulată „demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi”, textul AUR vorbește și el despre problemele din economie și despre creșterea prețurilor, în special la materialele de construcții, a facturilor la electricitate și gaze sau alimente.

AUR critică în textul moțiunii și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), realizat în mare parte de fostul ministru USR PLUS Cristian Ghinea. „ Guvernul României s-a făcut de râs la Bruxelles în luna mai, când a propus un așa zis „Plan”, de peste 1300 pagini (fără anexe)!, plin de generalități, neconformități și neclarități, pe care Comisia Europeană l-a transmis, bineînțeles, înapoi! (...) ZERO, un mare și rotund ZERO, așa cum îi este caracteristic d-lui Ghinea”.

Formațiunea mai acuză guvernarea în textul moțiunii că e mai interesată să primească refugiați afgani decât de proprii cetățeni și susține că România ar putea fi supusă riscurilor dacă i-ar primi. „Ce să mai vorbim despre implicațiile asupra securității țării, a românilor, dacă acceptăm să fim invadați de cetățenii altei culturi, cu o istorie plină de războaie care nu au fost, nu sunt și nu vor fi ale noastre”, se mai arată în text.

Genul, sexul, și vaccinarea

Mai departe, AUR reamintește despre propunerea modificării a „sex” cu „gen” de pe cărțile de identitate, despre care spune că duce le „ștergerea identității naționale” și dă de înțeles că este împotriva vaccinării anticovid.

„Acest guvern, presupus democratic, a îngrădit drepturile și libertățile cetățenilor și încearcă să introducă obligativitatea vaccinării pe ușa din spate, prin exercitarea de presiuni economice și administrative asupra celor ce ezită să se vaccineze sau au hotărât să nu uzeze de acest drept (...) Ministerul Sănătății promovează liber produse farmaceutice despre care scrie clar că se eliberează pe bază de rețetă, rețetă pe care nu o dă nimeni, deoarece se știe că nu sunt cunoscute toate efectele adverse și mai ales efectele pe termen lung. Românii au ajuns cobai ai unor magnați din industria farmaceutică sprijiniți de actuala guvernare. Discriminarea pe motiv de nevaccinare este ilegală și imorală, iar condiționarea de vaccinare a accesului la locul de muncă și a prezenței la cursuri a elevilor este complet în afara legii!”, mai scriu parlamentarii.

În ultima parte a moțiunii AUR, partidul se concentrează pe critici către premierul Florin Cîțu, pe care îl acuză că este „persoană imorală, acuzată de conflict de interese, abuz în serviciu, exercitarea de presiuni și încălcări de proceduri administrative” și dă de înțeles că premierul ar fi vinovat de tăierile ilegale de lemn din România. Totodată, AUR îl critică și pe președintele Klaus Iohannis pentru că „stă cu un pușcăriaș la masă”, în timp ce USR PLUS sunt „niște ipocriți”.

Textul integral al moțiunii de cenzură AUR

Compromisul AUR: Fără critici pentru USR PLUS și mențiuni despre vaccinare

După ce AUR s-a aliat cu USR PLUS, moțiunea de cenzură depusă de către cele două formațiuni s-a modificat drastic. Din 16 pagini cât avea inițial documentul AUR au dispărut 13, toate criticile pentru miniștrii USR PLUS au dispărut, iar Florin Cîțu a ajuns din „infractor”, cum era menționat în prima versiune AUR, în „penal”, fiind trimitere la retorica folosită de către USR PLUS. Dispărute s-au făcut și referințele la vaccinare, primirea de refugiați, educație sau economie.

„Nu dorim să intrăm în conflicte ideologice și stilistice cu ceilalți parlamentari care vor debarcarea lui Florin Cîțu din funcție. Așadar textul moțiunii inițiate de noi va fi unul minimal, care se rezumă la chestiunile care îl vizează pe viitorul fost premier”, a declarat George Simion, după ce a fost întrebat despre modificările din moțiune.

Moțiunea depusă de către USR PLUS și AUR are trei pagini și are titlul dat inițial de către partidul lui George Simion - „demiterea Guvernului Cîțu, singura șansă a României de a trăi”. În afară de titlu, singura parte care a mai rămas din textul AUR o reprezintă doar criticile pentru premierul Florin Cîțu, de altfel umflate și mai mult de părțile adăugate de USR PLUS.

„Florin Cîțu a dovedit în ultimele luni că este incapabil să conducă un guvern de coaliție, că este incapabil să iasă din logica unei gândiri înguste de partid. Acest om și cei care îl susțin par hotărâți să sacrifice interesul general, bunăstarea cetățenilor acestei țări, doar pentru a câștiga competiția internă din cadrul partidului lor”, se mai arată în moțiunea de cenzură, pasaj care exprimă mai degrabă nemulțumirile USR PLUS în cadrul coaliției de guvernare decât un motiv real pentru demiterea întregului guvern.

Textul integral al moțiunii de cenzură USR PLUS AUR