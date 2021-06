A inceput dezbaterea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu. Romascanu: Colegi din USR-PLUS va multumesc ca ati intrerupt concediul de maternitate LIVETEXT

Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a pornit marti, 29 iunie, la ora 14.00, dezbaterea pe prima motiune de cenzura impotriva guvernului Citu, initiata de PSD. Conform liderului PSD Marcel Ciolacu, ar mai fi nevoie de 18 voturi, in afara de cele ale coalitiei de conjunctura PSD-AUR, pentru ca motiunea sa treaca.

UPDATE 14.25 Senatorul PSD Lucian Romascanu a inceput citirea motiunii de cenzura. Acesta i-a salutat pe cei din USR-PLUS cu o ironie la raportul Mate votat saptamana trecuta in Parlamentul European. "Dragi colegi de la USR-PLUS va multumesc ca multi dintre voi ati intrerupt concediul de maternitate ca sa participati", a afirmat Romascanu.

UPDATE 14.18 A inceput dezbaterea.

Ads

PSD mizeaza pe voturile parlamentarilor AUR, ale neafiliatilor, dar si pe voturi din grupul minoritatilor. In ceea ce priveste parlamentarii coalitiei, premierul Florin Citu a reiterat ca acestia nu vor vota la motiune. USR PLUS a avut o ezitare luni, anuntand intai ca senatorii si deputatii formatiunii vor vota, dar impotriva motiunii, ulterior, revenind aupra deciziei si anuntand ca se vor conforma decizie luate in coalitie de a nu vota.

Pentru ca motiunea sa treaca sunt necesare 234 de voturi.

Liderul PSD Marcel Ciolacu, care duminica sustinea ca motiunea are mari sanse sa fie votata, a afirmat luni ca ar mai fi necesare "in jur de 20 de voturi, mai exact 18". Tot Ciolacu afirma ca toti cei 157 de senatori si deputati PSD vor fi prezenti si ca parlamentarii AUR vor vota, liderul partidului George Simion precizand insa ca nu voteaza motiunea PSD, ci pentru plecarea Guvernului Citu. De asemenea, Marcel Ciolacu conteaza si pe votul parlamentarilor neafiliati, iar din calculul prezentat de el rezulta ca mizeaza si pe voturi din Grupul minoritatilor nationale.

PSD, impreuna cu AUR si cu neafiliatii au 205 voturi.