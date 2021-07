Premierul Florin Citu pare ca a luat o pozitie neutra in conflictul dintre UDMR si USR PLUS FOTO Facebook / Florin Citu

Desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dat startul unui nou conflict in interiorul coalitiei de guvernare. Desi ministrul Justitiei Stelian Ion promitea ca SIIJ va fi desfiintata inca din luna martie, UDMR, Curtea Constitutionala, Comisia de la Venetia si apoi iarasi UDMR au impotmolit acest demers.

Principala neintelegere dintre PNL si USR PLUS pe de o parte si UDMR de cealalta parte, o reprezinta amendamentul maghiarilor depus in legea de desfiintare a SIIJ prin care maghiarii cer ca dosarele de la SIIJ sa fie mutate la Parchetul General, in timp ce proiectul plecat de la Guvern prevede ca acestea sa fie mutate la DNA.

Conflictul a escaladat dupa ce, la finalul sedintei coalitiei din 7 iulie, Stelian Ion a acuzat UDMR ca blocheaza desfiintarea Sectiei Speciale si ca nu respecta programul de guvernare. Totodata, acesta a afirmat ca formatiunea maghiara incearca sa pacaleasca electoratul, intrucat amendamentul ar reprezenta o sectie speciala sub un alt nume.

O saptamana mai tarziu, intr-un interviu pentru prima TV, ministrul a reluat acuzatiile la adresa UDMR. "A votat si infiintarea Sectiei speciale, a votat si legile Justitiei. A vot si modificarile Codului Penal si de Procedura Penala. Am sperat ca isi schimba atitudinea", a rabufnit oficialul. Acuzatii au venit apoi si din partea co presedintelui USR PLUS Dan Barna, care nu a exclus posibilitatea ruperii coalitiei in cazul in care nu se va ajunge la o intelegere. "Acest amendament (n.red.: sustinut de UDMR) toxic prin care muta SIIJ la Parchetul General este de neacceptat. Atata timp cat nu gasim o solutie, o sesiune speciala in Parlament este prematura", a relatat Barna.

UDMR raspunde cu aceeasi moneda

Luni, 12 iunie, conflictul a degenerat inaintea sedintei coalitiei in care trebuia sa se reia discutia despre soarta Sectiei Speciale, dar care a fost amanata. Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, l-a acuzat pe Stelian Ion ca "aluneca spre stalinism", in timp ce despre Dan Barna a afirmat ca "a intrat in acest delir, pozitia sa fiind, de fapt, una toxica".

"De multe ori am avut impresia ca ministrul Justitiei e un fel de iacobin, dar acum, incet, dar sigur, aluneca spre stalinism, dupa parerea mea. Oricine are o alta pozitie decat dansul devine, potrivit celei mai sinistre traditii totalitare, un fel de deviationist, care savarseste un delict de opinie, si, sigur, in opinia ministrului, acest delict de opinie actioneaza impotriva intereselor Romaniei. Asa vad eu atitudinea ministrului, care crede ca este in posesia adevarului absolut si oricine indrazneste sa spuna altceva decat dansul este etichetat ori corupt ori de rea-credinta", a declarat Csoma Botond.

Amendamentul la care UDMR nu vrea sa renunte a fost depus inca de la jumatatea lunii martie, fiind o solutie de compromis a coalitiei, dupa ce maghiarii s-au opus saptamani bune in a pune proiectul de lege de desfiintare a SIIJ pe ordinea de zi a Comisiei juridice din Camera Deputatilor. Amendamentul prevedea un aviz obligatoriu din partea sectiilor CSM pentru trimiterea in judecata a procurorilor si judecatorilor, care s-ar traduce practic printr-o super-imunitate pentru magistrati. La votul din Camera, Stelian Ion a avut un alt schimb de replici cu Csoma Botond din cauza amendamentului respectiv.

Ulterior, dupa raportul Comisiei de la Venetia, UDMR a fost de acord cu scoaterea amendamentului dar a insistat ca dosarele de coruptie ale magistratilor sa nu se intoarca la DNA, ci la Parchetul general.

PNL, ocupat cu certurile interne

In timp ce conflictul dintre USR PLUS si UDMR devine din ce in ce mai aprins, PNL pare sa fie concentrat pe razboiul intern dintre Florin Citu si Ludovic Orban pentru sefia partidului. Marti dimineata, premierul a exclus ideea ruperii coalitiei, insa nu a prezentat o concluzie sau o solutie la conflictul privind desfiintarea Sectiei Speciale. Mai mult, Citu a mutat sarcina desfiintarii SIIJ in carca Parlamentului.

"Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte simple: eu am desfiintat SIIJ, fiind un proiect de lege aprobat in Guvern. Acum este rolul Parlamentului, sub indrumarea Ministerului Justitiei, sa vina cu cea mai buna solutie, daca exista o solutie mai buna decat ceea ce am facut noi in sedinta de Guvern si astept solutiile Parlamentului impreuna cu Ministerul Justitiei", a declarat Florin Citu.

Premierul a mai explicat ca saptamana viitoare ar urma sa aiba loc o noua discutie in interiorul coalitiei pe subiectul Sectiei Speciale. Cu toate astea, la fel ca Avocatul Poporului, subiectul ar putea fi amanat pana la toamna, in noua sesiune parlamentara si dupa congresele PNL si USR PLUS.

Aceasta nu este prima oara cand UDMR a pus frana unui proiect important al coalitiei, un alt exemplu fiind alegerile in doua tururi pentru primari, tema aproape uitata de catre PNL si USR PLUS.