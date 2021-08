Deputat USR: ”Ieșirea de la guvernare nu trebuie să mai fie un motiv de paralizie în acțiunea noastră politică, ci o opțiune”

Deputatul USR Mihai Polițeanu nu exclude ieșirea partidului de la guvernare și susține că o astfel de decizie ”nu trebuie să mai fie un motiv de paralizie în acțiunea noastră politică, ci o opțiune”.

Parlamentarul a postat pe Facebook un mesaj la trei ani de la represiunea violentă a mitingului din Piața Victoriei, de către Jandarmerie:

Ads

Ce s-a schimbat în mod fundamental în funcționarea statului român după 10 august 2018? NIMIC.

- Nicio reformă fundamentală pentru care am fost atunci în stradă, dar și în toți anii de după Colectiv și OUG 13, nu a fost dusă la capăt. Mai mult, reprimarea violentă a demonstrației nu a fost investigată, iar vinovații nu au fost pedepsiți. Statul român a arătat încă o dată că poate încălca drepturile fundamentale ale românilor și se poate întoarce împotriva propriilor cetățeni cu impunitate.

- Între timp, eu și alți colegi din societatea civilă am ajuns în Parlament, în consiliile locale și județene sau în ministere. Și nimic din ce ne dorim nu a devenit realitate: reforma legilor Justiției, desființarea Secției speciale, repornirea luptei anticorupție, reforma legilor electorale, reforma legii adunărilor publice, depolitizarea educației, eliminarea pensiilor speciale etc.- Oamenii încep să reproșeze toate aceste lucruri și pe bună dreptate. Da, există și explicații: aproape toate aceste proiecte majore de reformă au fost blocate de refuzul UDMR și/sau PNL de a le accepta. În aceeași măsura, cred că există și o lipsă de fermitate a noastră, a USR PLUS, în relația cu partenerii de guvernare, generată, poate, de frica de a nu pierde locul la masa guvernării.

- Or românii nu ne-au trimis doar să ocupăm un scaun la Guvern, ci să reformăm România. Ieșirea de la guvernare nu trebuie să mai fie un motiv de paralizie în acțiunea noastră politică, ci o opțiune, chiar dacă ultima, în promovarea și susținerea de reforme curajoase.