Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, ca sefa ADP Sector 1 a demisionat dupa ce s-a descoperit ca folosea materiale, utilaje si muncitori ale institutiei in interes propriu.



"Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut si primit demisia directoarei Administratiei Domeniului Public Sector 1. Am descoperit ca in loc sa se ocupe de intretinerea spatiilor verzi, folosea resursele institutiei (materiale, utilaje si muncitori) pentru a-si construi o anexa la vila ei", a anuntat Clotilde Armand, pe Facebook.

Primarul Sectorului 1 a mai aratat ca va inainta vineri si o plangere penala pe numele sefei de la ADP Sector 1.

"Astazi voi inainta catre procurori plangerea penala pentru abuz in serviciu si delapidare. Sa fie foarte clar pentru toti angajatii: toleranta zero la coruptie in Primaria Sectorului 1", a mai anuntat Clotilde Armand.

Intr-un post scriptum, Armand anunta ca "in aceasta "importanta operatiune" este implicat si fratele unui lider de sindicat, apropiat de fostul primar, angajat al ADP, care contesta deciziile de reorganizare a primariei si strange semnaturi pentru un fel pseudo-referendum de demitere a primarului".