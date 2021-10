Cum s-au schimbat declarațiile oficialilor în funcție de cum a bătut valul 4 al pandemiei. De la ”am oprit pandemia”, la ”vorbim de o catastrofă”

Valul patru al pandemiei de coronavirus a lovit puternic România, iar politicienii au fost surprinși și luați pe nepregătite. Au trecut în decurs de numai câteva luni de la afirmații precum ”am învins pandemia”, la a pasa vina de la unii la alții pentru criza sanitară fără precedent.

Vara anului 2021. Deși campania de vaccinare stagna, cazurile scădeau, astfel că în țara noastră erau doar câteva zeci de îmbolnăviri zilnice. Evident, și numărul deceselor și al pacienților internați la ATI era foarte mic.

Drept urmare, contrar celorlalte state din Uniunea Europeană, în România s-au ridicat rapid majoritatea restricțiilor, iar politicienii s-au grăbit să anunțe ținte de vaccinare imposibil de atins în realitate, în timp atât de scurt, dar s-au lansat și în declarații premature, cum ar fi că ”am învins pandemia”.

De atunci a fost doar o problemă de timp până când virusul a acaparat din nou țara și ne-a adus pe culmile recordurilor negative, moment în care politicienii s-au răzgândit brusc și au început să arunce vina unii pe alții pentru eșecul campaniei de vaccinare și pentru că noul val a găsit sistemul medical tot nepregătit.

Declarațiile optimiste din vară

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis, președintele României, a declarat în 24 iunie că ”la noi campania de vaccinare a fost un succes” și că ”noi practic am oprit pandemia”. Mai mult, șeful statului a găsit atunci și o explicație pentru rata scăzută de vaccinare, pe care a prezentat-o într-o notă pozitivă.

”Ştim din istoria pandemiilor că ele se produc în valuri şi într-adevăr am avut şi noi, din păcate, al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost un succes, noi practic am oprit pandemia. Acum, însă, faptul că avem aşa puţine cazuri nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinţei de vaccinare”, a declarat Klaus Iohannis în 24 iunie.

În 27 septembrie, președintele nu mai vedea campania de vaccinare drept ”un succes”, ci spunea că trebuie să fie ”repusă pe roate”.

„Am discutat cu premierul să reevaluăm campania de vaccinare și să vedem cum putem s-o repunem pe roate”, spunea Klaus Iohannis.

În urmă cu două zile, în 23 octombrie, Klaus Iohannis descria situația din România ca fiind ”o catastrofă, o situație disperată”

”Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucrează non-stop, locuri la terapie intensivă nu mai sunt disponibile. Vorbim despre o catastrofă, o situaţie disperată în care am primit deja sprijin de la opt state europene. Avem ajutor din toate părţile, dar nimeni nu poate să se vaccineze în locul nostru, asta trebuie să o facem noi!

Nu există altă soluţie decât vaccinarea şi trebuie să fim serioşi şi să acceptăm acest lucru. Dragi români, mergeţi şi vă vaccinaţi, să nu ajungeţi la spital, să nu daţi boala mai departe, să terminăm odată cu această pandemie”, a scris Iohannis, pe Facebook.

Florin Cîțu

Florin Cîțu a declarat în nenumărate rânduri, pe timpul verii, că vaccinarea merge bine, că valul patru nu va avea amploarea celor precedente și că, oricum, ”avem tot ce ne trebuie”. Și acesta s-a răzgândit ulterior, începând să arunce vina predominant în tabăra USR-PLUS, care a avut doi miniștri ai Sănătății, pe Vlad Voiculescu și pe Ioana Mihăilă.

În 12 iunie, Cîțu spunea că nu îl îngrijorează ritmul campaniei de vaccinare și că ”este foarte atent la indicatori”.

”Nu mă îngrijorează. Aţi văzut în iarnă, când m-a îngrijorat ceva, am cerut imediat mai multe paturi la ATI. Sunt foarte atent la aceşti indicatori. Campania de vaccinare trebuie văzută prin prisma a ceea ce se întâmplă astăzi în România cu pandemia. Şi vedem că avem un număr mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem număr mai mic de persoane la ATI şi aşa mai departe.

Deci, toţi indicatori arată că această campanie de vaccinare a dat rezultate. Ea poate fi accelerată sau ritmul se reduce în funcţie de ceea ce se întâmplă cu pandemia. Eu cred că, dacă ne uităm la cum reacţionează populaţia, vedem că această campanie are succes. Am încredere că vom ajunge şi la celelalte cifre în perioada următoare. Încă nu am depăşit pandemia, chiar dacă rezultatele sunt bune în acest moment”, spunea Florin Cîțu în 12 iunie.

Florin Cîțu a vorbit adesea și despre ținte de vaccinare. Mai exact, 5 milioane de români imunizați până la 1 iunie și 10 milioane până în septembrie”. Când a devenit tot mai clar că aceste ținte sunt imposibil de atins, și-a schimbat discursul, susținând că ”obiectivul său nu e de a vaccina cât mai multe persoane” și că ”nu este nimeni vinovat”.

”Aceste targeturi au fost estimări făcute de specialiști pentru a atinge acea imunitate. Înainte de a ajunge la această cifră, avem rezultate. Depinde de noi să ne menținem acolo. Obiectivul meu nu este de a vaccina cât mai multe persoane, obiectivul meu este de a depăși pandemia. Iar pandemia o depășim prin vaccinare. Azi avem rezultate bune pentru că am avut o campanie de vaccinare de succes.

De ce ar trebui să fie cineva vinovat? Dacă nu ar fi avut succes am fi avut exact ca în alte țări, restricții, persoane în ATI, rată de infectare mult mai mare. În municipii, unde avem aglomerare mare, rata de vaccinare este de peste 50%. Succesul unei campanii de vaccinare se măsoară în ceea ce se întâmplă cu pandemia. Și România a fost prima țară care a relaxat restricțiile”, spunea Florin Cîțu în 17 iunie.

Referitor la valul patru al pandemiei, Florin Cîțu a spus că ”autorităţile nu doar că sunt pregătite de valul 4, ci sunt pregătite să depăşească pandemia de coronavirus”.

”Suntem pregătiţi nu numai de valul 4, suntem pregătiţi să depăşim pandemia. Sunt sigur că şi Ministerul Sănătăţii este pregătit, deci nu ar trebui să fie nicio problemă, avem dozele de vaccin”, spunea Cîțu în 27 iulie.

Mai apoi, când lucrurile au început să se complice, a dat vina pe televiziuni, pentru că ”au preluat mai multe mesaje anti-vaccinare decât mesajele campaniei de vaccinare”, pe Ioana Mihăilă, fostul ministru al Sănătății, dar și pe toate partidele politice, mai puțin PNL.

Mai exact, a spus că este vina PSD, deoarece ”este anti-restricții”, că este vina AUR, fiindcă ”este anti-vaccin”, dar și vina USR PLUS, pentru că ”s-a aliat cu cele două partide”, fiind vorba despre moțiunea de cenzură împotriva lui Cîțu.

Singura vină pe care și-a găsit-o a fost că ”nu este cel mai convingător om din lume”.

”Eu nu sunt o firmă de advertisting, ceea ce poate să facă Guvernul, am făcut. La începutul acestei pandemii, problema noastră era dacă şi când avem vaccinul. Asta era soluţia. După aceea, a venit vaccinul, eram criticaţi că nu avem fluxuri, că nu putem să vaccinăm multe persoane. Am rezolvat aceste probleme.

Dar până la urmă, în România vaccinarea nu este obligatorie. Pot să fiu acuzat că eu nu sunt cel mai convingător om din lume, (...) dar aş vrea să văd responsabilii din societate, oamenii care sunt lideri de opinie, influencerii pe Facebook, câte ore au dedicat campaniei de vaccinare? Până la urmă este vorba despre noi toţi, vaccinarea ne ajută pe noi toţi.

Eu, dacă este ceva să-mi asum, poate eu nu sunt cel mai convingător om din lume, deşi m-am dus, m-am vaccinat între primii, şi a doua oară, am fost peste tot în România şi cred că la fiecare declaraţie am vorbit despre campania de vaccinare”, a declarat Florin Cîțu la sfârșitul lunii septembrie, fiind întrebat dacă se simte vinovat că nu a mers campania de vaccinare.

Valeriu Gheorghiță

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, spunea în luna mai despre campania de vaccinare din România că este ”un model apreciat la nivel european” și că sunt persoane ce călătoresc mii de kilometri pentru a se imuniza în țara noastră. Din nou, era vorba doar de o chestiune de timp până când țara noastră a ajuns codașa Europei privind imunizarea, clasându-se pe penultimul loc, după Bulgaria.

”Important este să fie persoane vaccinate, să fie cât mai multe persoane care au acces la vaccinare. Asta ne dorim printr-o campanie de vaccinare coerentă şi bine organizată. Campania de vaccinare din România este un model apreciat la nivel european, sunt oameni din afara ţării care vin de la mii de kilometri distanţă să se vaccineze în România tocmai pentru că accesul este mult mai facil. Cred că acolo trebuie să ajungem”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă în 10 mai.

Referitor la atingerea pragurilor de vaccinare, Valeriu Gheorghiță susținea că ”e mai puțin important” și că nu așa se calculează succesul sau insuccesul campaniei.

”Se vorbeşte tot mai mult de succesul unui maraton de vaccinare. Eu vreau să vă spun că o singură persoană care este vaccinată pentru noi este un succes, pentru că această persoană la rândul ei va fi mai bine protejată, va avea un risc foarte mic să se infecteze, îi va proteja şi pe cei din jurul ei şi implicit reprezintă un model, reprezintă un vector de imagine pentru cunoscuţi. (...)

Până la urmă este mai puţin important dacă la 1 iunie se ating 5 milioane de persoane vaccinate. Nu trebuie să vorbim de un insucces dacă vor fi 4,9 milioane sau de un succes răsunător dacă vor fi peste 5 milioane”, mai declara Valeriu Gheorghiță la momentul respectiv.

Ulterior, în 10 octombrie, Valeriu Gheorghiță a catalogat campania de vaccinare ca fiind ”un eșec” și a oferit și o serie de motive: lipsa educației sanitare, atitudinea unor medici care transmit mesaje anti-vaccinare”, ”medicina de bloc” și ”lipsa corpului medical în combaterea dezinformării”.

Totuși, medicul militar a revenit la optimism în urmă cu cinci zile, când România a depășit pragul de 6 milioane de persoane imunizate. Referitor la mișcarea pro-vaccinare, Valeriu Gheorghiță a caracterizat-o ca fiind ”timidă”.

”Pot să vă spun că, uitându-mă la datele legate de vaccinare în România în general şi pe programe de vaccinare, faptul că astăzi sunt peste 6 milioane de persoane vaccinate cu cel puţin o doză în România, în raport cu situaţia României, este un succes”, a spus Valeriu Gheorghiță în 20 octombrie.

Pe de altă parte, UDMR a avut o poziție neutră în puținele declarații privind campania de vaccinare, fără să laude sau să critice. Politicienii din partidele de opoziție, PSD și AUR, au criticat masiv campania de vaccinare și măsurile adoptate. Totuși, abordarea lor a fost diferită.

Dacă AUR s-a opus în general conceptelor în sine, cum ar fi în discuțiile privind vaccinarea obligatorie pentru anumite categorii, introducerea certificatului verde digital, sau impunerea restricțiilor, PSD a criticat mai degrabă modul în care deciziile au fost luate și implementate de partidele aflate la guvernare.