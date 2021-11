Cum au variat declarațiile lui Alexandru Rafila asupra pandemiei. De la ”este un simplu virus asemănător cu cel gripal” la „nu mă voi vaccina cu doza trei”

Microbiologul Alexandru Rafila va fi cel mai probabil, începând de joi, 25 noiembrie, ministrul Sănătății în noul guvern, al șaselea, de la începutul pandemiei până în prezent.

Înaintea sa au mai fost Victor Costache, Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Cseke Attila (interimar).

Medicul Alexandru Rafila a fost unul dintre specialiștii care au avut declarații temperate despre pandemie, vaccin și infecții. La începutul pandemiei spunea că virusul este asemănător cu cel gripal, acum vorbește despre certificatul verde care nu ar trebui să reprezinte o discriminare. În octombrie 2021, când valul patru a blocat sistemul sanitar, medicul Rafila a cerut carantină totală timp de o lună.

A cerut drepturi depline pe pandemie

La audierile de miercuri, 24 noiembrie, în comisa de specialitate din parlament, Alexandru Rafila, a declarat că măsurile de sănătate publică trebuie luate de Ministerul Sănătății și de instituțiile din subordine, subliniind că "nu putem să lucrăm ca o anexă a unei structuri", acesta făcând aluzie la Comitetul Național pentru Situații de Urgență și Raed Arafat.

”Nu se poate ca aceste măsuri să fie aprobate de o altă instituție, iar Ministerul Sănătății să răspundă de îndeplinirea sau neîndeplinirea lor”, a spus Alexandru Rafila, reclamând faptul că Ministerul Sănătății a ajuns să lucreze ”ca o anexă a unei structuri”.

Rafila despre certificatul verde: ”Trebuie introdus la momentul oportun”

Tot miercuri, în cadrul audierilor în comisia de specialitate, doctorul Alexandru Rafila spunea că certificatul verde salvează vieți însă trebuie introdus la momentul oportun.

„Cerificatul verde e un instrument care salvează vieți, dar trebuie introdus la momentul oportun. Trebuie introdus la 2-3 săptămâni de creștere și scos la descreștere. Nu trebuie să-l prezentăm ca pe un instrument opresiv. La nivelul CE există o preocupare pentru standardizarea unui test pentru testarea reală a imunității”, a spus Rafila în Parlament.

„Trebuie să am un algoritm după care îl introduc. Vă dau un exemplu: crește timp de 3 săptămâni consecutiv numărul de cazuri, chiar dacă plecăm de la un nivel foarte jos, cu un coeficient de multiplicare de 1,5 pe săptămână. Și atunci, acesta este un criteriu pentru introducerea certificatului verde. Când îl scot? Când am un număr de săptămâni cu descreștere, cu un anumit coeficient și scad sub o anumită incidență cumulată”, a explicat Alexandru Rafila.

„Dacă vreți să avem sărbători liniștite, să ne protejăm vârstnicii. Să-i vaccinăm”, a adăugat el.

El îl contrazice astfel pe șeful său, Nicolae Ciucă. Acesta spune că, de fapt, certificatul verde este o prioritate și le-a transmis parlamentarilor să grăbească adoptarea lui.

”Pregătirile pentru Valul 5 trebuie să înceapă acum”

Ministrul propus al Sănătăţii, Alexandru Rafila, a afirmat marţi, 23 noiembrie, că trebuie combătută medicaţia de acasă şi prezentarea tardivă la medic care au dus la agravarea cazurilor şi la creşterea numărului de decese.

”Să terminăm cu medicaţia asta care nu are nicio legătură cu tratamentul infecţiei şi care încă este practicată pe scară largă în România”, afirmă medicul, care precizează că, cel mai probabil, valul cinci nu poate fi evitat, dar trebuie să aibă o amplitudine cât mai mică.

”Această prezentare tardivă la medic a dus, în mod evident, la creşterea numărului de decese şi la supra-aglomerarea secţiilor de ATI. Soluţiile sunt de dezvoltare a serviciilor ambulatorii. Trebuie să ne ajute medicii de familie, să vedem ce facem cu ambulatoriile de specialitate.

Atât cât se poate, tratamentul de administrat corect în ambulatoriu şi să terminăm cu medicaţia asta care nu are nicio legătură cu tratamentul infecţiei şi care încă este practicată pe scară largă în România şi care duce la apariţia de cazuri complicate. Nefiind eficientă se ajunge ca pacienţii să se prezinte tardiv la medic”, a declarat, marţi, Alexandru Rafila.

În luna octombrie a cerut carantină la nivel național

”Avem nevoie de o carantină la nivel național care să țină seama de realități. Noi, întotdeauna am avut o carantină care a îngrozit lumea”, a cerut Alexandru Rafila în luna octombrie 2021.

”Și eu m-am gândit că doza a treia de vaccin vine în contextul creșterii prețului”

În luna august 2021, Alexandru Rafila susținea faptul că pedepsirea medicilor nevaccinați este nepotrivită, în contextul în care Franța anunța măsuri dure pentru aceștia.

Însă, întrebat despre teoria conspirației conform căreia a treia doză de vaccin are legătură cu o creștere a prețului dozelor serurilor de la Pfizer și Moderna, Alexandru Rafila a spus că și el s-a gândit la acest lucru.

”Și eu m-am gândit la treaba aceasta. Nu este un lucru la care să nu mă gândesc, mai ales că discutăm despre sute de milioane de doze de vaccin. Pentru persoane care răspund mai puțin la vaccin și au imunitate mai slabă putem să le facem o astfel de doză dacă dorește”, a explicat Rafila.

Medicul a mai spus că, în ceea ce privește rapelul, adică o doză făcută în fiecare an, de exemplu pentru cei vaccinați complet, acesta trebuie adaptat tulpinii circulante. ”Pentru că altfel, astfel de întrebări (privind doza a treia legată de creșterea prețului serului n. r) sunt absolut normale”, a spus medicul, care a precizat că o variantă a vaccinului pentru varianta Delta ar putea să fie disponibilă undeva în noiembrie.

Legat de prețul vaccinurilor, ”când produci cantități foarte mari și vinzi foarte mult vaccin, măririle de preț mie nu mi se par justificate pentru același tip de vaccin”, a explicat Rafila.





”Nu mă voi vaccina cu doza trei”

În luna septembrie a acestui an, când se discuta despre boosterul vaccinului anti-COVID, Alexandru Rafila spunea că el nu va face cea de-a treia doză.



”Persoanele care au trecut prin infecție și s-au vaccinat cu două doze de vaccin Pfizer sau o doză din alt vaccin, depinde ce au folosit, nu mai trebuie să facă a treia doză. Toate acestea trebuie spuse foarte clar și trebuie cunoscut. (...) Eu am vorbit cu colegi de-ai mei din Israel care studiază aceste vaccinuri. Recomandarea și pentru Israel este ca acele persoane care au trecut prin infecție și au făcut și vaccinarea cu doză completă să nu mai facă doza a treia.

Ce declara Alexandru Rafila la începutul pandemiei

Când alte țări erau îngrijorate privind noul virus care avea ulterior să ducă la pandemia de COVID-19, în februarie 2020, Alexandru Rafila spunea că este vorba ”doar despre o viroză respiratorie cu o mortalitate care este similară cu cea a infecției gripale. Eu nu vreau ca oamenii să fie neglijenți însă, pe de altă parte, nici nu trebuie o îngrijorare excesivă. Cei care fac forme complicate, forme mortale, sunt, în general persoanele cu vârste de peste 80 de ani care au comorbidități”.

Rafila mai spunea că dacă va apărea o problemă din acest punct de vedere, marea majoritate a cazurilor vor fi ”medii și ușoare, la fel ca în China”.

El spunea că în 2021, ”anul viitor pe vremea asta”, ”probabil vom avea vaccin”.

Pe 26 februarie 2020, a fost anunțată existența primului caz de COVID-19 în România, iar o lună mai târziu, erau 22 de morți din cauza acestei boli.

În aceeași perioadă, doctorul Adrian Streinu Cercel, pe atunci managerul Institutului Matei Balș, spunea că ”acest virus este de 10 ori mai slab decât virusul gripal.

Însă, ținând cont că avem un germene nou care nu a mai fost în circulație până acum, toată lumea este alertată și e normal să fie așa. Lumea medicală, vorbesc. Văd că se alertează și ceilalți care nu ar trebui. Alerta de la nivelul lumii medicale este una, pentru că noi trebuie să știm și să verificăm de fiecare dată cu ce venim în contact.

Noi avem pe teritoriul României cel puțin patru coronavirusuri, altele decât noul coronavirus care dau infecții de tip respirator sau digestiv, fără niciun fel de problemă, în timpul anului. Deci nu se pune problema că nu știm de coronavirus și că nu ar fi în România. Sunt virusuri de tip coronavirus, dar altele decât noul coronavirus”.

Acesta a fost printre primele persoane care s-au vaccinat, în decembrie 2020, cu serul anti-COVID.



Cine este Alexandru Rafila, candidatul pentru funcția de ministru al Sănătății

Alexandru Rafila (60 de ani) este de profesie medic de sănătate publică, medic de laborator și microbiolog, el absolvind Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București în anul 1987. Este doctor în medicină și fost șef al Laboratorului de Microbiologie de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş din Bucureşti, funcție la care a renunțat în decembrie anul trecut, când a fost ales deputat PSD, scrie hotnews.ro.

Rafila este, de asemenea, profesor de Microbiologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București.