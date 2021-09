De ce oamenii onești nu vor să se implice în politică

În România sunt mulți oameni onești, civilizați, morali, cu dragoste de semeni și de națiune, cu educație solidă și cu studii serioase (indiferent nivelul lor), cu experiență de muncă și de viață, care și-ar dedica o parte din timpul lor comunității locale sau naționale, cu totul voluntar, singura lor satisfacție fiind că au ce să ofere.

Mulți dintre ei chiar o fac. Sub formă de contribuție la activități publice, ori de implicare în proiecte civice, sau chiar prin inițiative individuale. Doar eu am cunoscut în lumea reală și în cea virtuală cel puțin trei sute de asemenea oameni, bărbați și femei. Oameni față de care eu am o admirație și un respect nedisimulate.

Într-un singur mod nu vor aceștia să se implice în folosul comunității, al națiunii și al omenirii: în politică.

Câțiva dintre ei au încercat. Au muncit voluntar pentru partide mai mari sau mai mici, și-au dedicat inteligența, cultura, puterea de muncă activităților politice locale și centrale, au interacționat cu oameni care îi cunoșteau și îi apreciau, pentru lărgirea bazei de susținere politică, au investit energie, timp și chiar bani în campanii de strângere de semnături sau campanii electorale, au participat activ și influent la mitinguri și manifestări de partid, au redactat texte politice și de planificare politică. Toate astea până la punerea lor în poziții de decizie sau de reprezentare în partid.

Indiferent de partid, în momentul în care a fost vorba ca asemenea oameni onești, civilizați, morali, cu dragoste de semeni și de nație, cu educație solidă și studii serioase, cu experiență cât cuprinde, să ocupe locuri eligibile pe liste de partid, ca să nu mai vorbim despre ocuparea unor locuri de conducere și de decizie în partid, ei au fost dați la o parte, au fost îndepărtați, ostracizați sau chiar ridiculizați pentru pretenția lor absurdă de a vrea să le ia locul impostorilor, imoralilor, derbedeilor, infatuaților fără merit, indiferenților la nevoile oamenilor sau la interesele nației, clienți eterni ai sinecurilor, pe care toate partidele, fără deosebire de mărime, vechime și nume, îi promovează în cele mai înalte funcții și demnități.

Deci, îi avem pe cei care ar transforma fața și subtanța așa-zisei clase politice și ar face asta fără răsplată materială. Unii dintre ei au dobândit o experiență amară în lumea politică și nu s-ar mai întoarce nici să îi pici cu ceară. Ceilalți știu ce i-ar aștepta, dacă s-ar vârî în politică și nu au niciun motiv să vadă cum e, pe pielea lor. Mulți au pierdut de fapt orice interes personal pentru subiectul contribuției lor la mai binele general, local ori național.

Și așa vor rămâne lucrurile, deoarece așa-zisa clasă politică românească o fi ea populată majoritar de inepți, imorali și impostori, dar are istețimea colectivă să își dea seama că aducerea unor asemenea oameni despre care vorbesc eu aici ar însemna dezastrul pentru toți ceilalți. Așa că va face tot posibilul, clasa asa politică, ca oneștii, moralii, pricepuții, inteligenții și cultivații să stea cât mai departe de ea.

Ar putea apărea totuși o fereastră de oportunitate. Sunt în România vreo două-trei partide cu reprezentare națională, care au reușit să își formeze o structură orgnizatorică serioasă, populată în parte de entuziaști onești, de oameni cinstiți, care nu pot să fure ori să mintă cu ușurința cu care o fac colegii lor mai de succes. Ei bine, dacă unul dintre aceste partide s-ar scinda pe falia dintre onești și corupți, dintre cinstiți și mincinoși, dintre altruiști și egoiști, dintre pricepuți și impostori, atunci cei onești ar putea deschide ușa altora ca ei. Dintre cei despre care vorbim aici.

Altfel nu se poate. Au fost deja, de trei decenii încoace, nenumărate tentative de a forma un partid onest de la zero. Toate, fără excepție, fie au eșuat, fie structurile de partid nou înființate au fost confiscate de oportuniști, fie partidele însele au fost înghițite de peștii mai mari din balta politică națională.

Doar popularea unei structuri existente cu oameni onești și dedicați semenilor și nației ar mai putea fi lovitura în urma căreia să se spargă monopolul incompetenței, imposturii și corupției, de care ține cu dinții așa-zisa clasă politică românească.