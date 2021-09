De ce ne conduc proștii?

Pentru că mediocritatea a devenit... sub-mediocritate, urmare a scăderii vertiginoase a nivelului educației reale.Grav și deranjant în societate este când pe curba distribuției gausiene a inteligenței, proștii din stânga (IQ scăzut) ocupă poziții în societate adecvate doar pentru cei deștepți din dreapta (IQ ridicat), inclusiv în politică.

Desigur, majoritatea mediocră se cam bucură, că ăsta este defectul democrației, mai ales al populismului. Distribuția gausiană a IQ-lui se deplasează la stânga în cazul popoarelor ne-educate (proștii fiind mai numeroși ) și la dreapta în cazul popoarelor extrem de educate (inteligenții devenind mai numeroși).

"MEDIOCRITATEA poate fi abordată și mai realist sau mai științific. În primul rând, Mediocritatea pare a proveni din limba latină, medio = mijlociu și ocris = munte. Deci, numai referindu-ne la definiție, se impune o reprezentare grafică, simbolică a unui munte, care conține o cantitate medie. Dar această formă de munte, ce aduce cu un clopot este arhicunoscută științific și poartă numele celui care l-a intuit, curba/clopotul lui Gauss (K.F. Gauss, matematician german, 1777-1855). Curba lui Gauss are o multitudine de utilizări, iar sociologii o aplică pentru reprezentarea unei populații care nu este omogenă. La orice reprezentare, curba lui Gauss conține forma de clopot, iar în cele două extremități se găsesc segmente de o magnitudine variabilă. Dacă o aplicăm la inteligența unui popor, în partea stângă este un segment (de exemplu 10%) format din cei cu probleme (proști, inculți, needucați, handicapați etc), iar în dreapta, cam tot 10% cuprinde elita, geniile, supradotații. Desigur, în mijloc, sub clopot se găsește mediocritatea formată din oameni simpli, cu educație medie, fără talente deosebite, care trăiesc și muncesc fără a fi amintiți undeva. De fapt această mediocritate reprezintă POPORUL! "(cf.Oda mediocrității)

Cu riscul unor eventuale critici pe motive subiective, trebuie recunoscut că această mediocritate reprezintă esența unui popor, masa silențioasă, care muncește și trăiește conform normelor sociale din epoca respectivă și mai furnizează carnea de tun (armata), care luptă după interesele clasei conducătoare, de multe ori chiar pe alte continente. Segmentul din stânga clopotului (mediocrității) îi cuprinde pe cei handicapați, orfani, abandonați, needucați, zonă din care rareori poți scăpa ajungând în altă categorie. Desigur, segmentul din dreapta ce cuprinde nobilimea, elitele clasa conducătoare se bucură de mari privilegii și de multe ori, cei născuți în acest mediu, pot avea o inteligență mediocră.

Pentru fiecare popor, reprezentarea de tip Gauss poate avea limite distincte, în funcție de mai mulți factori (epoca istorică, condiții geografice etc.). Acest tip de reprezentare poate fi deseori criticat datorită heterogenității sau a unor noi condiții istorice, războaie etc."

PS. De la an la an, și în viitorul apropiat, nivelul de educație scade continuu, adică poate urma mai jos decât birocrați ca Daea, Dăncilă sau Vela..

Statistica/probabilitățile sunt astrologii matematicii.

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).