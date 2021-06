Dan Barna a anuntat ca USR PLUS va propune la sedinta coalitiei ca domiciliul sa nu mai fie pe cartea de identitate. "Asta ar permite si o participare la vot mult mai flexibila si mult mai fireasca", a adaugat vicepremierul.



"Un alt element important pe care il vom discuta in coalitie si il vom propune colegilor nostri este acela de a nu mai avea, cum este situatia foarte multor state europene, de a nu mai avea domiciliul pe cartea de identitate, de a desface aceasta legatura cumva artificiala in care identitatea omului este conditionata de existenta domiciliului pe cartea de identitate pentru ca asta ar permite si o participare la vot mult mai flexibila si mult mai fireasca", a afirmat Dan Barna, marti la Parlament, la finalul sedintei Biroului Politic al USR PLUS.