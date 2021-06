Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a declarat ca in ceea ce o priveste pe Clotilde Armand, primar al Sectorului 1, este multumit de activitatea acesteia in mod "categoric".

"Clotilde Armand si-a asumat o lupta. E cumva similar cu povestea lui Catalin Drula, la Metrou. Toata lumea spunea: 'Nu se va putea schimba nimic. Sindicatul e de neatins'. La fel, problema gunoaielor si a managementului gunoaielor din Bucuresti era considerata una de neatins. (...) Problema nu e rezolvata, dar e in curs de rezolvare. (...) Asta ar trebui sa faca orice primar al Romaniei, sa lupte cu adevarat pentru banii contribuabililor, si nu sa spuna: 'Am primit un contract care e de cinci ori mai mare decat oriunde in tara. Asta e, nu am ce sa fac'. Clotilde a refuzat sa mai zica 'Asta e!'. Si acesta e meritul real. Pentru ca a intrat intr-o lupta unde nimeni nu ii dadea nicio sansa si e victima unui linsaj mediatic, cred ca fara precedent pentru un primar din Romania", a afirmat Barna.

Referindu-se la competitia pentru presedintia USR PLUS Bucuresti, Dan Barna a declarat ca atat Octavian Berceanu, cat si Vlad Voiculescu reprezinta "resurse foarte importante si foarte valoroase" ale formatiunii.

"Vlad Voiculescu e un profil definit, construit. Tavi Berceanu, de asemenea, este un om cu un profil in plina dezvoltare pe partea de mediu si prin rolul pe care il are la conducerea Garzii de Mediu. Este o competitie care chiar va fi interesanta si sunt foarte optimist ca va iesi cea mai buna decizie din votul colegilor", a spus Barna.