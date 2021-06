Vicepremierul il aproba pe prim ministru in ce priveste lentoarea reformelor in Parlament

Vicepremierul Dan Barna a afirmat, miercuri seara, ca impartaseste opinia premierului referitoare la lentoarea reformelor adoptate de Parlament si confirma ca s-ar putea ajunge la guvernarea prin ordonante de urgenta, din toamna, daca lcururile nu se schimba.

"Impartasesc nemultumirea premierului legata de lentoarea reformelor in Parlament pentru ca, intr-adevar, sunt foarte multe reforme pe care le-am promis - partidele din coalitie - si care nu s-au intamplat. Vorbim despre primari in doua tururi, vorbim de SIIJ, vorbim despre legile justitiei, pensiile speciale, legea educatiei sanitare, legea offshore. Sunt multe lucruri care au ramas in urma si inteleg nemultumirea premierului, impartasesc si eu", a declarat, miercuri seara, la Digi 24, Dan Barna.

Acesta a apreciat ca "pana acum s-a dat vina ca e perioada electorala in partidele din coalitie, e delicat".

"Cred ca niste asumari din zona guvernamentala vor deveni necesare, daca lucrurile nu se schimba (...) Din toamna, daca in Parlament lucrurile nu se schimba si vedem ca avem aceste legi in continuare blocate, vor fi necesare ordonante", a mai declarat Barna.

Intrebat daca parlamentarii nu respecta ce se decide in coalitie sau de unde vine blocajul, Barna a afirmat: "Nu. Ritmul reformelor este vazut diferit de partidele din coalitie. Asta face sa avem aceste restante despre care am vorbit. Desfiintarea SIIJ, care era agreata de toata lumea din coalitie, s-a blocat in Parlament in niste amendamente".

Premierul Florin Citu a afirmat, marti seara, ca sunt mai multe legi care au trecut de Guvern si in Parlament s-au blocat si trebuie gasita o solutie in acest sens. "De-acum incolo va trebui sa facem reforma prin ordonante alta solutie nu vad", sustine premierul.