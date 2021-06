Vicepremierul Dan Barna a explicat, miercuri seara, ca propunerea ca adresa sa fie eliminata de pe cartea de identitate vizeaza simplificarea lucrurilor, nu complicarea lor. "Oamenii vor continua sa-si pastreze adresa, nu are nico legatura una cu alta", a afirmat Barna, explicand ca se propune doar sa nu mai existe conditionare de a detine proprietati sau de a te lua cineva in spatiu.

Dan Barna a vorbit, miercuri seara, la Digi 24, despre propunerea ca adresa sa fie eliminata din cartea de identitate.

"Oamenii vor continua sa-si pastreze adresa, nu are nicio legatura una cu alta. Ceea ce propunem noi este sa rupem aceasta legatura care mai este in putine state (...) aceasta conditionare de a detine proprietati sau de a te lua cineva in spatiu (...) aceasta birocratie este nenecesara in realitate pentru ca identitatea nu trebuie sa fie conditionata de proprietatea unei locuinte", a declarat Dan Barna.

Vicepremierul afirma ca identitatea persoanei este definita de CNP si celelalte elemente, iar din august vor exista oricum noi carti de identitate.

"Aceasta dezbatere este foarte legitima, pentru ca sunt doua categorii de persoane foarte afectate: persoanele defavorizate, care nu detin o locuinta si au probleme mari in a-si face acte de identitate (...) si nu sunt putini si mai este categoria cealalta: persoanele foarte mobile (...) In momentul in care scoti aceasta chestiune a adresei din cartea de identitate, lucrurile devin mai putin birocratice si mai simple pentru tine ca cetatean", a afirmat Dan Barna.

Acesta afirma ca, astfel, mai multe persoane ar putea vota, de exemplu, la alegerile parlamentare.

"La parlamentare, de exemplu, foarte multi oameni, activi social, nu ajung sa voteze pentru ca au domiciliul intr-un alt judet, de obicei la distanta mare (...) Am avea o reprezentativitate mai mare a alesilor pentru ca mai multe persoane ar putea sa voteze", a mai declarat Barna, prizan ca propunerea a fost deja prezentata in coalitie.

"Au ramas sa se gandeasca", a mai precizat vicepremierul.

Acesta respinge ideea ca eliminarea adresei de pe cartile de identitate ar putea duce la turism electoral masiv.

Dan Barna a anuntat, marti seara, ca USR PLUS va propune la sedinta coalitiei ca domiciliul sa nu mai fie pe cartea de identitate.