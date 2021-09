Dacian Cioloș și Dan Barna, copreședinții USR PLUS FOTO romanul.eu

Dacian Cioloș, co-președinte USR PLUS, susține că miniștrii formațiunii sale politice se vor retrage din guvern în cazul în care solicitările acestora nu sunt respectate.

Cioloș a făcut referire la desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea noului program tip PNDL, numit “Anghel Saligny”.

Ads

„Nu știam că acest subiect va fi pe ordinea de zi suplimentară. Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului Justiției și nici pe cel al Transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe Ordinea de Zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. Cred că așa se construiește încrederea în coaliție. Dacă ne punem unii pe alții în fața faptului împlinit, astea sunt semnale că nu vrem să construim împreună. Noi vrem să construim împreună. Rămânem calmi dar fermi. Vrem că continuăm în această formulă. Nu putem să transformăm Guvernul într-o structură care ia decizii pentru a rezolva probleme interne de campanie în partid", a spus Dacian Cioloș.

Liderul USR PLUS a precizat că lipsa avizelor de la Justiție și Transporturi pe "Anghel Saligny" nu are legătură cu condiționarea susținerii desființării SIIJ.

"Avizarea Ministerelor nu are legătură cu poziția politică a partidelor. Nu vom folosi acest lucru", a spus Cioloș.

Guvernul a dezbătut pe 11 august, în primă lectură, Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, care va avea un buget de 50 de miliarde de lei şi se va întinde până în 2028, fiind un program de investiţii destinat autorităţilor locale.

Categoriile de investiții care pot fi finanțate prin programul „Anghel Saligny” sunt: alimentări cu apă și stații de tratare a apei; sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; drumurile publice; poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale.