Un ministru UDMR îi ia apărarea premierului Florin Cîțu în episodul cu alcoolul la volan

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat, miercuri, că, în opinia sa, nu este subiect de coaliţie episodul de acum 20 ani din SUA când premierul Florin Cîţu a fost prins de poliţişti sub influenţa alcoolului la volan.

Întrebat, într-o conferinţă de presă, cum se vede în coaliţia de guvernare acest eveniment, Cseke Attila a răspuns: "Nu cred că este subiect de coaliţie acum 20 de ani cineva ce a făcut. Fiecare îşi asumă ceea ce a făcut. Cred că domnul prim-ministru şi-a asumat acest lucru şi a fost deschis şi sincer, din ceea ce am înţeles, la întrebarea presei".

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, afirmând că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an.

El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului".

"Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI (driving under the influence), este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă.