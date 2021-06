Cristina Ancuta Pocora a fost aleasa miercuri, 23 iunie, in functia de presedinte al Consiliului National al Audiovizualului (CNA).

Nicolaie Balasa a ramas vicepresedinte. Alegerile au avut loc in cadrul sedintei CNA de miercuri, care nu a fost publica si in care voturile membrilor au fost secrete.

Cristina Pocora si-a anuntat candidatura pe Facebook.

"Consiliul National al Audiovizualului este o institutie care a ramas in urma. O simtim cu totii, de la membrii Consiliului, la ceilalti angajati ai institutiei, la parteneri si societate. Din pacate, desi exista un acord general pentru o reforma structurala, putini pasi au fost facuti in acest sens, pana acum. Monitorizarea se face cu "pixul, pe hartie", dosarele de licenta stau in teancuri printate. Suntem inca la nivelul dosarelor cu sina", a scris Cristina Pocora.

"Reactionam rigid si lent. Nu proactiv, ci doar coercitiv. Si de multe ori, prea tarziu. CNA trebuie sa se transforme dintr-o institutie incremenita, care doar da licente si rezolva sesizari, intr-o institutie dinamica, activa, care are o strategie coerenta, care poate sa contribuie la schimbarea in bine a dezbaterii publice, care are o influenta benefica in societate", a completat aceasta.

Deputat PNL de Ialomita

Cristina Pocora a fost propusa ca membru in CNA de Administratia Prezidentiala, in octombrie 2018. De asemenea aceasta a avut doua mandate de deputat PNL de Ialomita, in perioada 2008-2016.

Parlamentul urmeaza sa voteze miercuri, 23 iunie, in plen reunit, propunerea facuta de membrii CNA.