USR: „Încăpăţânarea liberalilor şi a preşedintelui Klaus Iohannis este greu de înţeles. Soluţia logică este renunţarea la varianta Cîţu”

Senatorul USR PLUS Cristi Berea a transmis miercuri, 6 octombrie, că PNL trebuie să mute rapid şi să decidă dacă mai vrea majoritate pro-reformă cu USR PLUS sau dacă preferă înţelegerile "pe sub masă" cu social-democraţii.

Cristi Berea afirmă, într-un comunicat de presă, că după moţiunea de cenzură lucrurile se simplifică pe scena politică, dar că PNL alege să tragă de timp în loc să rezolve imediat criza politică.

"PNL trebuie să mute rapid şi să decidă. Ori cu USR PLUS, ori cu socialiştii. Altă variantă nu există. Dacă vor majoritate pro-reformă atunci pot conta pe noi, dacă preferă înţelegerile pe sub masă cu prietenii lor tradiţionali, social-democraţii, atunci să-l ţină în continuare pe Cîţu premier. Încăpăţânarea liberalilor şi a preşedintelui Klaus Iohannis este greu de înţeles. Soluţia logică este renunţarea la varianta Cîţu-premier, iar din secunda doi discutăm revenirea USR PLUS în coaliţie”, susţine Cristi Berea.

El arată că PNL nu dă semne că ar vrea să pună capăt crizei şi că amânarea consultărilor de la Cotroceni pentru săptămâna viitoare arată că nu există voinţă la PNL pentru a reface coaliţia.

"Dacă Florin Cîţu ar fi politicianul cu cea mai înaltă cotă de încredere în sondaje aş înţelege atitudinea PNL. Dar să afişezi atâta încăpăţânare şi să ţii cu dinţii de o anumită persoană fără să evaluezi exact situaţia din jur este nu doar inabilitate, ci lipsă de discernământ politic”, adaugă senatorul USR PLUS.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, marţi, că va convoca săptămâna viitoare consultări cu formaţiunile politice, pentru a da timp "partidelor politice să se întrunească în forurile interioare, să găsească abordări mature şi să vină cu ele la consultări”.