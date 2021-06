Alocatiile copiilor cresc de la 1 ianuarie 2022. Cati bani o sa primeasca in plus

Comisia de munca a Camerei Deputatilor a decis marti, 15 iunie, ca alocatiile copiilor vor fi majorate de la 1 ianuarie 2022 cu rata inflatiei, cresterea urmand sa fie putin peste 10 lei.

"Urmatoarea majorare a alocatiilor o sa fie in ianuarie 2022 cu rata de inflatie de la acest moment. Vreau sa clarific ca niciuna dintre modificarile realizate astazi la comisie nu prevede micsorarea alocatiilor, asa cum a mai fost mentionat in parte din dezbaterile din comisie si in spatiul public.

Niciuna dintre prevederile si niciuna dintre propuneri nu se referea la micsorarea alocatiilor. Ceea ce a fost astazi adoptat in Comisia de munca si protectie sociala confirma punctul de vedere al Guvernului Romaniei si este ritmul de crestere al alocatiilor. A fost modificat similar cu amendamentele adoptate in Senat, indexarea de la 20% care urma sa aiba loc in iulie anul acesta cu indexarea cu rata inflatiei de la 1 ianuarie 2022", a declarat Oana Toiu, presedinta Comisiei de munca de la Camera Deputatilor, la Palatul Parlamentului.

Proiectul va intra la votul plenului Camerei Deputatilor miercuri, 16 iunie.