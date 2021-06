Coordonatorul PNRR pentru Romania a plecat in concediu, desi premierul Citu i-a interzis

Coordonatorul tehnic al PNRR, Nicolae Toderas, a plecat in concediu in ciuda interdictiei premierului in acest sens, pana in momentul in care Planul va fi finalizat si aprobat.

Liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca PNRR este "o ocazie buna sa se fi testat folosirea indicatorilor de performanta in administratie", lucru pe care oamenii il asteapta de la actuala guvernare. "Ma indoiesc ca ministrul Ghinea stia personal de acest concediu. Cu atat mai putin PM", mai afirma Alexandru, precizand, insa, ca lucrurile ar trebui sa se schimbe.

Potrivit Newsweek, Nicolae Toderas, coordonatorul tehnic al PNRR a plecat in concediu, la doar cateva zile dupa ce premierul a interzis expres acest lucru.

Cererea de concediu a fost aprobata in 14 iunie, la trei zile de la interdictia anuntata de premier.

Liderul PNL Bucuresti,Violeta Alexandru, fost ministru al Muncii, afirma ca este extrem de comuna aceasta atitudine in administratie.

"Eu as fi spus: Pleci in concediu, nu dupa ce trimiti documentul, ci dupa ce primesti raspunsul si vezi ca e totul bine. Cunosc aceasta atitudine din administratie despre care vorbeste si articolul. De facut fac/scriu, produc documente dar nu sunt obisnuiti sa fie evaluati, sa se vada public care este rezultatul muncii (...) Aceasta nu e munca orientata spre performanta. De aceea, PNRR mi se parea o ocazie buna sa se fi testat folosirea indicatorilor de performanta in administratia publica. Cu tinte clare de atins. De acum pana se termina de coordonat proiectele din PNRR.

Evaluarea se face la rezultat validat. Nu dupa principiul - eu am dat mai departe (nici nu stiu ce se mai intampla). Acei functionari care ating rezultate trebuie sa fie cunoscuti iar evolutia lor in functia publica ar trebui sa nu aiba nicio legatura cu vreun criteriu politic. Oamenii asteapta de la noi inclusiv o schimbare de atitudine in administratie. De la cine altcineva sa aiba oamenii asteptari ca reformeaza administratia? De la PSD? Nu cred", a scris Violeta Alexandru pe Facebook.

Aceasta considera ca ministrul Ghinea sau premierul nu stiau de aceasta plecare in concediu.

"Ma indoiesc, uitandu-ma la toate aprobarile pe cererea de concediu, ca Ministrul Ghinea stia personal de acest concediu al coordonatorului tehnic PNRR. Cu atat mai putin PM. Asta nu ma linisteste. Administratia trebuie sa fie condusa. Trebuie sa i se dea obiective clare de atins si masurate evolutiile", a mai scris Violeta Alexandru.

Vineri, premierul Florin Citu a atras atentia celor care lucreaza la Planul de Redresare si Rezilienta ca nu pot pleca in concediu pana cand PNRR nu va fi aprobat, iar cineva trateaza Planul cu superficialitate, pleaca acasa.