Dizolvarea a patru companii municipale, pe ordinea de zi a Consiliului General al Capitalei. Alte subiecte supuse dezbaterii in plenul CGMB

Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni in sedinta marti, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurand 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, cresterea sumei destinate achizitionarii de autobuze electrice, implementarea unor proiecte cu finantare europeana pentru prevenirea coruptiei la PMB si Primaria Sectorului 1.

* CGMB urmeaza sa dezbata o serie de proiecte de hotarare care vizeaza demararea procedurii de insolventa pentru Compania Municipala Medicala si dizolvarea si lichidarea: Companiei Municipale Sport pentru Toti, Companiei Managementul Transportului, Companiei Municipale Agrement, Companiei Municipale Publicitate si Afisaj.

Potrivit referatelor de aprobare, Compania Municipala Sport pentru Toti avea pe 31 decembrie 2020 datorii totale in valoare de 5 milioane de lei, cu 1,1 milioane lei mai mult fata de inceputul anului. In ce priveste Compania Managementul Transportului, la finalul anului 2019 avea o cifra de afaceri neta de 714.814 lei, un numar de 86 de salariati, cheltuieli salariale de 4.102.000 lei, cheltuieli de exploatare in cuantum de 7.730.000 lei, inregistrand o pierdere neta de 7.052.745 lei.

* Suprafata alocata centrelor de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucuresti urmeaza sa fie diminuata, in contextul reducerii numarului punctelor de vaccinare. Printr-o adresa transmisa PMB pe 14 iunie, ASSMB informa ca incepand cu data de 14 iunie a fost redus numarul punctelor de vaccinare, fiind mentinute active doar doua din cele sapte puncte de vaccinare pentru Centrul 1 (Astra Zeneca) si cinci din cele sapte puncte de vaccinare pentru Centrul 2 (Pfizer).

* Primaria Capitalei ar urma sa creasca pretul estimativ al unui autobuz electric de la 480.000 de euro, fara TVA, la 620.295 de euro, fara TVA. Mai exact, este vorba despre doua proiecte de hotarare prin care se modifica studiul de oportunitate si se aproba indicatorii tehnico-economici in vederea achizitiei a 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora. Valoarea a fost stabilita in cadrul unui raport pentru consultarea pietei, avand in vedere faptul ca "in perioada 2019-2020 au fost anulate doua proceduri de achizitie publica intrucat ofertantii au depus oferte neconforme/ inadmisibile din punct de vedere tehnic sau financiar".

* Primaria Capitalei si Primaria Sectorului 1 vor sa implementeze proiecte cu finantare europeana in vederea consolidarii sistemului de management anticoruptie, printre masurile prevazute figurand: organizarea unor sesiuni de instruire, a unei campanii de constientizare, dar si a unui sondaj de opinie printre cetateni si a unei cercetari sociologice in randul personalului din cadrul PMB.

Astfel, un proiect aflat pe ordinea de zi prevede aprobarea participarii Municipiului Bucuresti, in calitate de solicitant, in cadrul Acordului de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie, structura specializata din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, in vederea depunerii cererii de finantare aferente proiectului "Consolidarea sistemului de management anticoruptie". In baza unui al doilea proiect, Consiliul Local al Sectorului 1 va fi imputernicit sa incheie un acord similar de parteneriat cu Directia Generala Anticoruptie.

* CGMB va dezbate doua proiecte care vizeaza transmiterea catre Consiliul Local Sector 2 a documentatiilor tehnico-economice pentru construirea a patru gradinite cu opt grupe, iar catre Consiliul Local Sector 5 - a documentatiilor tehnico-economice aferente construirii a patru corpuri cu destinatia de afterschool.

* In baza unui proiect de rectificare bugetara, veniturile la bugetul local urmeaza sa fie majorate cu 25,3 milioane lei. Cresc cu 8 milioane lei sumele alocate intretinerii gradinilor publice, parcurilor, zonelor verzi, bazelor sportive si de agrement (ALPAB). Se aloca in plus 11 milioane de lei pentru transportul in comun, fiind vorba despre subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif. Se mai aloca de asemenea 4,8 milioane lei Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic si 1,6 milioane lei pentru ARCUB.

* Consilierii generali ai Capitalei ar putea aproba incheierea unui parteneriat intre Municipiul Bucuresti si Federatia Sportului Scolar si Universitar. Parteneriatul stabileste cadrul organizatoric prin care sa fie incurajata participarea prescolarilor, elevilor si studentilor la activitati cu caracter sportiv. In vederea elaborarii si coordonarii programului se constituie o comisie comuna compusa din 8 membri, reprezentanti ai Municipiului Bucuresti si ai Federatiei Sportului Scolar si Universitar.

* Un bloc cu cinci scari din Drumul Taberei, construit in anul 1963 si incadrat in clasa I de risc seismic, urmeaza sa fie consolidat. Proiectul de hotarare prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari de consolidare, reparatii si refacere a fatadei in cazul imobilului din Drumul Taberei nr. 30, bl. OD3. Lucrarile sunt estimate la o valoare totala de 44,5 milioane de lei, durata de executie prevazuta fiind de 14 luni calendaristice. Blocul are un regim de inaltime S+P+8E+9Etehnic si o suprafata construita la sol de 1.375 metri patrati. Totodata, in baza unui alt proiect de hotarare vor fi actualizati indicatorii tehnico-economici pentru executia lucrarilor de consolidare la imobilele: din str. Batistei nr. 5; bd. Carol I nr. 63; str. Baratiei nr. 50.

* Sunt propuse o serie de modificari si completari ale regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic. Aceasta urmeaza sa asigure protejarea monumentelor istorice clasate, aflate in domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti, precum si a celor abandonate sau aflate in litigiu, propunand alocarea de resurse financiare in acest scop. De asemenea, va solicita, motivat si fundamentat legal, autoritatilor locale sa dispuna oprirea oricaror lucrari de construire sau de desfiintare in situatia descoperirii de vestigii arheologice si va supune aprobarii acestora emiterea de decizii/hotarari in acest sens. Totodata, va elabora si propune rapoarte de specialitate si proiecte de hotarare, cu avizul Ministerului Culturii, pentru initierea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica in vederea protejarii monumentelor istorice, in situatiile si cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

* Consiliul Local al Sectorului 1 va fi imputernicit sa contribuie la finantarea unor cheltuieli aferente sectiunii de functionare pentru patru spitale aflate pe raza sa administrativ-teritoriala. Este vorba despre: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii 'Grigore Alexandrescu', Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti, Spitalul Clinic de Urgenta, Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri. Potrivit referatului de aprobare, decizia este luata in contextul in care, la aceasta data, resursele financiare proprii ale spitalelor sunt directionate "pentru plata salariilor si a contributiilor personalului, nefiind suficiente pentru celelalte cheltuieli necesare desfasurarii actului medical, cu atat mai putin pentru cheltuielile de intretinere si functionare, reparatii curente, consolidare, extindere si modernizare".

* Un alt punct de pe ordinea de zi il reprezinta aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Municipale Energetica Servicii. Pentru acest an sunt propuse venituri de 75,5 milioane lei, aproape dublu fata de veniturile de 35,9 milioane lei realizate anul anterior (initial, pentru 2020 fusesera prognozate venituri de 99,1 milioane lei). Dintre acestea, 42,8 milioane lei sunt prevazuti pentru cheltuieli cu bunuri si servicii; 25,7 milioane lei - cheltuieli cu personalul; 9,1 milioane lei - pentru investitii; 7,8 milioane lei - pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. Pentru finele anului este prognozat un numar de 358 de angajati, in conditiile in care in anul 2020 au fost 270 de angajati. Se estimeaza ca 61 de milioane de lei vor proveni in acest an din lucrari la reteaua de termoficare, 3,7 milioane lei din reparatii la Arena Nationala, iar 3,6 milioane pentru finalizarea lucrarilor de modernizare a Centralei Termice Amzei.

