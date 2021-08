Cristian Ghinea anunță că la Congresul USR PLUS vor participa doar persoane vaccinate anti-COVID

La Congresul USR PLUS care va avea loc pe 2 octombrie vor participa doar persoane vaccinate anti-COVID. Este anunțul făcut marți, 24 august, de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.



"Decizia Biroului Naţional este că doar persoanele vaccinate participă, pentru că USR PLUS susţine vaccinarea şi am vrut să dăm un semnal politic în această direcţie", a afirmat Ghinea, marţi, la Parlament.

Liderul PLUS Dacian Cioloș a cerut ca la congresul de fuziune USR PLUS să poată participa și delegați nevaccinați, susțin surse din partid pentru ziare.com. Europarlamentarul a invocat faptul că interzicerea celor nevaccinați ar fi discriminatorie. Propunerea lui Cioloș a fost respinsă de conducerea USR PLUS.

Congresul partidului e programat pe 2 octombrie.