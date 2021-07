Intr-o postare pe facebook, primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta ca va pune in fata sediului PSD macheta spitalului neconstruit din Sectorul 1, promovat de administratia PSD pe la televiziuni.



"Am gasit spitalul construit de PSD in ultimii 30 de ani. O macheta construita anul trecut de primarul cu diamantele si finantata prin semnatura fostei vice-primarite de la PSD care habar n-are ce a semnat.

Aceasta macheta a costat milioane de lei. In rest este doar gargara si minciuni promovate de aparatul lor de propaganda. O macheta. Atat.

Voi pune aceasta macheta in fata sediului PSD din soseaua Kiseleff ca sa vada si dl Ciolacu ce spital frumos a construit. In alta ordine de idei, am initiat demersurile pentru recuperarea banilor aruncati de pesedisti pentru acest proiect electoral", scrie Clotilde Armand.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a publicat joi, 1 iulie, noi sume pe care televiziunile de stiri le-au incasat de la fostul primar PSD, Daniel Tudorache, pentru a promova un spital care nu exista.