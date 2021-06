Ministrul Economiei a trimis corpul de control la compania IPROCHIM. Suspiciuni privind contractele de inchiriere

Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a dispus trimiterea corpului de control la compania IPROCHIM, in urma unor suspiciuni de nereguli privind contractele de inchiriere incheiate de companie.

"In urma semnalelor aparute in public in ultima vreme in legatura cu unele suspiciuni de nereguli privind contractele de inchiriere incheiate de compania IPROCHIM, din subordinea Ministerului Economiei, ministrul Claudiu Nasui a dispus trimiterea corpului de control la companie pentru evaluarea situatiei", a informat ministerul.

IPROCHIM a fost infiintata in anul 1948 ca institut de inginerie chimica specializat in elaborarea documentatiilor tehnice si economice necesare pentru dezvoltarea industriei chimice si petrochimice din Romania.

Informatii despre spatiul inchiriat de IPROCHIM unei clinici private, care apoi ar fi amenajat si o parcare in curtea instititutului, fara acordul acestuia, au aparut in contextul unui dosar instrumentat de DIICOT.

Potrivit procurorilor DIICOT, la data de 25 martie 2021, directorul general adjunct al IPROCHIM a depus o plangere la Politie, in care a reclamat o infractiune de santaj, comisa de un grup de interlopi, asupra angajatilor institutului, a relatat Gandul. Anchetatorii au aratat ca administratorul clinicii Romgermed, care functioneaza in incinta IPROCHIM, intr-un spatiu inchiriat, ar fi apelat la serviciile unei grupari de interlopi pentru a darama, in mod abuziv, un gard exterior. Reprezentantii Romgermed ar fi facut in curtea IPROCHIM o parcare cu plata, considerata ilegala de catre proprietar, si aveau nevoie de demolarea gardului exterior pentru a putea permite accesul autoturismelor, conform Gandul.