Florin Cîțu pregătește demiterea prefecților, subprefecților și secretarilor de stat USR PLUS

Premierul Florin Cîţu a anunţat, miercuri, că nu a luat o decizie cu privire la demiterea prefecţilor şi secretarilor de stat numiţi de USR PLUS, însă afirmă că, dacă partidul respectiv nu mai este la guvernare, ar fi normal să plece tot aparatul.

Cîţu face referire la alianţa USR PLUS-PSD-AUR şi la faptul că nu doreşte să guverneze cu AUR şi PSD.

Premierul Florin Cîţu a fost întrebat, miercuri, la Antena 3, dacă va demite prefecţii şi secretarii de stat ai USR PLUS şi a răspuns: ”Când iau o decizie vă anunţ. Mi s-ar părea normal ca, totuşi, dacă nu eşti la guvernare să plece tot aparatul”. O ședință de Guvern în cadrul căreia ar urma să fie demiși prefecții și subprefecții USR PLUS este programată pentru joi, 9 septembrie, la ora 13.00. USR PLUS are 14 prefecți și 29 de subprefecți.

”Vă spun teama mea, o teamă onestă: Dacă rămân, dar nu am luat o decizie, ar însemna să aduc la guvernare AUR şi PSD pentru că astăzi aceasta este coaliţia – AUR, PSD şi USR. Cei care sunt astăzi numiţi de USR pot reprezenta interesele AUR şi PSD. Eu nu vreau să am guvernare cu AUR şi PSD şi atunci mai bine îi înlătur ca să nu existe niciun fel d discuţie. Încă nu este luată o decizie”, a adăugat premierul.

USR PLUS şi-a retras ministrii din Guvern, dar deţine în continuare funcţii de prefect, secretari generali şi preşedintele Senatului. Liderul USR PLUS, Dan Barna, a explicat de ce nu au demisionat şi secretarii de stat şi prefecţii odată cu miniştrii.

“Secretarii de stat şi prefecţii nu sunt votaţi de Parlament. Este dreptul şi atributul premierului să decidă cum îşi structurează cabinetul. Miniştrii, cei care au fost votaţi de Parlament şi care constituie structura politică a cabinetului, şi-au înaintat demisiile tocmai pentru că am spus că vom mergem până la capăt şi am făcut acest lucru”, a explicat Dan Barna.