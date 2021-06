Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca parlamentarii PSD, cu exceptia unuia care sufera de o boala incurabila, vor fi prezenti la votul motiunii de cenzura marti, el aratand ca demersul PSD va fi sustinut si de deputati si senatori din afara partidului. "Este posibil ca marti sa treaca aceasta motiune de cenzura", sustine liderul social-democrat.

"Noi avem o posibila singura lipsa - un deputat care are o boala incurabila intr-o faza foarte avansata - dar si el incearca sa ajunga la vot. Am inteles de la colegii de la AUR sunt cu totii prezenti. Categoric, deja au anuntat cei neafiliati ca vor sustine motiunea, vor fi voturi si de la grupul minoritatilor si ne mai trebuiesc voturi din zona actuala a acestei puteri. Tinand cont ca 70% dintre romani considera ca suntem intr-o directie gresita, sunt ferm convins ca exista si parlamentari din actuala putere care considera ca suntem in directia gresita si speram ca voteze aceasta motiune. Poate domnul Orban ne face surpriza si indeamna anumiti colegi sa voteze aceasta motiune, nu neaparat tinand cont de lupta lor politica interna. Poate face un act patriotic si scapa aceasta tara de...", a afirmat Ciolacu.

El sustine ca a avut discutii cu parlamentari din coalitia aflata la guvernare, aratand ca a discutat deja in acest sens.

"Am avut astfel de discutii, vom vedea marti ce se va intampla. Cred ca vor face o presiune fantastica sa nu se deplaseze la vot, ca nu cumva sa voteze din greseala", a adaugat liderul PSD.

In opinia liderului PSD, presedintele Iohannis "tine cu domnul Citu si atuncea are tot interesul sa nu treaca aceasta motiune de cenzura".

"Este posibil ca marti sa treaca aceasta motiune de cenzura. Eu am spus ca are 50% sanse sa treaca. (...) Este nevoie de anumite voturi din actualul arc guvernamental", mai sustine Ciolacu.