Cezar Baciu, consilierul "tradator" din USR PLUS Iasi care a votat bugetul alaturi de PNL si care a fost recompensat apoi cu un post de viceprimar, s-a prezentat la munca la bordul unui BMW despre care sustine ca i-a fost daruit de catre parinti.

Viceprimarul sustine ca masina, care este din 2014 si a costat 10.000 de euro, ar fi fost cumparata de catre parintii sai, arata reporteris.ro

Intr-o declaratie de avere consultata de sursa citata, in calitate de consilier local, Baciu a avut anul trecut un venit de 23.000 de lei, reprezentat din vanzari, la care se adauga 465 de lei ca membru de comisie la alegerile parlamentare. Acesta nu are terenuri, locuinte, conturi, bijuterii sau tablouri.

Astfel, cu toate ca anul trecut a avut in media un venit de 2.000 de lei pe luna, Baciu si-a surprins colegii din Primarie si din Consiliul Local dupa ce s-a prezentat la bordul unui BMW.

"Este X3, motor 2 l, motorina. Are jantele vopsite negre. Este din 2014, a costat 10.000 de euro. Are numere de Alba pentru ca este cumparata de acolo. (...) Nu este masina mea, este a parintilor mei. A trebuit sa predau masina de serviciu, asa ca parintii s-au gandit sa cumpere o masina pentru ei si s-o folosesc eu", a explicat Baciu pentru sursa citata.

Intrebat cu ce se ocupa parintii sai, viceprimarul a refuzat sa raspunda. "Nu vreau sa spun, este treaba lor, au muncit o viata si isi permit sa cumpere o masina. Este treaba lor", a punctat politicianul.

Tradarea care i-a adus scaunul de viceprimar

Amintim ca la alegerile locale din toamna trecuta Ceza Baciu a intrat in Consiliul Local din Iasi pe listele USR PLUS.

In primele luni ale anului, la primaria din Iasi a fost un scandal dupa ce USR PLUS si PSD nu au vrut sa voteze bugetul propus de primarul Mihai Chirica, tabara formata dintre PNL si PMP mai avand nevoie de un singur vot. Acesta a venit de la Ceza Baciu, care mai apoi era recompensat de liberali cu un post de viceprimar.

La scurt timp, USR PLUS a anuntat ca l-a exclus pe Baciu din partid, insa acesta a contastat decizia, iar disputa s-a mutat in instanta. Daca instanta va da dreptate USR PLUS, Baciu nu va pierde doar calitatea de membru USR PLUS ci si posturile de viceprimar respectiv consilier local. De cealalta parte, daca Baciu castiga, acesta ar putea ramane viceprimar pana in 2024.