Cătălin Drulă: USR PLUS nu s-a compromis când a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR. În parlamentarism , nu poți forma majorități numai cu oameni simpatici

Ministerele nu ar trebui renegociate, în cazul în care USR PLUS s-ar întoarce în coaliția cu PNL și UDMR, a declarat, la RFI, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă. El spune, pe de altă parte, despre depunerea moțiunii de cenzură împreună cu AUR că ”nu poți forma cvorumuri sau majorități numai cu oameni simpatici” și că USR PLUS nu are o asociere cu formațiunea extremistă.

Cătălin Drulă așteaptă ca premierul Florin Cîțu să-și dea demisia: ”Așteptăm ca inevitabilul să se întâmple, adică premierul Cîțu să plece acasă. Acest premier și Guvernul în formula actuală are termen de expirare, practic, constituțional, chiar dacă printr-o largă înțelegere PNL-PSD, Cîțu-Ciolacu, procedurile constituționale ale moțiunii de cenzură au fost oprite temporar, abuziv, pentru ca Congresul PNL să aibă loc, un lucru fără precedent, de altfel, dar chiar și așa, prin schimbarea compoziției politice a Guvernului, știm că Guvernul acesta trebuie să vină la votul Parlamentului. Or fără USR PLUS, nu are majoritate, prin urmare, va pica acest Guvern, cu excepția cazului în care se formează și se formalizează o nouă majoritate parlamentară PNL-PSD”.

”Aș vrea să spulber un pic un mit, cel al unei negocieri care ar fi fost extraordinar de favorabile pentru USR”

Fostul ministru al Transporturilor spune că dacă s-ar reface coaliția, nu s-ar impune o renegociere a ministerelor, așa cum și-ar dori unii lideri PNL: ”Sunt declarații făcute într-un context electoral intern. Aș vrea să spulber un pic un mit, cel al unei negocieri care ar fi fost extraordinar de favorabile pentru USR la formarea Guvernului, în decembrie. Păi, în momentul în care ești în coaliție, portofoliile unui Guvern trebuie asumate de partenerii din coaliție. PNL are portofolii extrem de importante, Ministerul Finanțelor, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Ministerul de Externe, Ministerul Muncii. Sunt ministere de forță. Nu pot să aibă toate portofoliile din Guvern (...). Problema este premierul. Cred că putem continua în aceeași formulă (de împărțire a ministerelor-n.r.), cu o anumită renegociere, într-adevăr, a reformelor pe care să le facem și cu niște asumări foarte clare, pentru că multe lucruri, inclusiv din programul de guvernare, au trenat”.

Întrebat dacă s-ar impune doar o renegociere a reformelor, nu și a ministerelor, Cătălin Drulă a răspuns: ”Da, nu văd nevoia de a redeschide o negociere închisă”.

Despre moțiunea de cenzură USR PLUS-AUR: ”Nu poți face majorități doar cu oameni simpatici”

Întrebat dacă USR PLUS s-a compromis când a depus moțiunea de cenzură împreună cu AUR, vicepreședintele formațiunii a replicat: ”Nu, absolut deloc. În parlamentarism se întâmplă să votezi și moțiuni sau legi sau hotărâri, nu poți controla cine mai votează acea lege, nu poți forma cvorumuri sau majorități numai cu oameni simpatici. Avem 460 de parlamentari și la diverse momente votează același lucru pe care-l votezi și tu și alții”.



Reporter: Vorbim totuși de o formațiune extremistă, neofascistă, homofobă, antieuropeană, care era până acum izolată în Parlament și care acum își freacă mâinile de bucurie că USR PLUS a făcut-o frecventabilă. Cum le veți explica asta alegătorilor dvs., care apropo, se află în categoriile sociale la adresa cărora AUR are un discurs plin de ură?

Cătălin Drulă: ”Eu contrazic afirmația dvs. că am făcut-o în vreun fel frecventabilă. Cred că profilul dumnealor a fost ridicat exact de PNL prin atacurile acestea la adresa USR, altfel ar fi rămas o procedură parlamentară. Haideți să vă dau alt exemplu: votul în două tururi, pe care noi îl dorim. Printre formațiunile care declară deschis că-l doresc sunt și cei de la AUR. Asta înseamnă că dacă în momentul în care vine proiectul de lege la vot și votează și AUR, există o alianță? Nu”.



Reporter: Dar aici e un demers comun.

Cătălin Drulă: ”Nu este un demers comun. Listele de semnături pentru proiecte de lege, pentru moțiuni, eu am fost lider de grup în Parlament, se alătură unui demers și semnează sau votează cine vrea. Nu există un protocol, o asociere, o alianță, o acțiune comună”.