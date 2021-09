Cum i-a predat Cătălin Drulă biroul de ministru lui Dan Vîlceanu. Imaginea definitorie a actualei crize politice

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, i-a predat biroul celui care îl va înlocui, interimar, Dan Vîlceanu.

Drulă anunță într-o postare pe Facebook ce i-a lăsat acestuia pe birou:

"Am predat mandatul la Transporturi domnului ministru Dan Vîlceanu.

Pe birou i-am lăsat spre consultare unul dintre cele mai importante dosare (PNRR pe Transporturi) și un document mai special (zoom pe poză)", a scris Drulă pe Facebook.





Cătălin Drulă este unul dintre miniștrii USR PLUS care și-au depus demisiile pe 7 septembrie.

"În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe", a anunțat un mesaj transmis de copreședintele USR PLUS Dan Barna, pe Facebook, la începutul săptămânii.