Cine sunt castigatorii alegerilor interne pentru sefia USR-PLUS in cele sase sectoare ale Capitalei

In urma alegerilor interne pentru sefia USR-PLUS a celor sase sectoare, candidatii USR au castigat doua filiale, pe cand cei de la PLUS patru. Alegerile pentru sefia organizatiei USR-PLUS Bucuresti vor avea loc la sfarsitul acestei saptamani, pozitie pentru care se lupta Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, si Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu.

Sectorul 1 - Clotilde Armand (USR)

Clotilde Armand (48 de ani), primarul Sectorului 1, a castigat si filiala in urma alegerilor interne. Contracandidatul ei a fost europarlamentarul Dragos Pislaru, care a pierdut la o diferenta de 70 de voturi.

Clotilde Armand este politician, manager si activist civic de origine franceza. Este membru fondator al partidului Uniunea Salvati Romania. In urma alegerilor europarlamentare din 2019, a fost aleasa europarlamentar, unde este membra in Comisia de Buget si Comisia pentru Transport din Parlamentul European.

Clotilde Armand are o diploma in inginerie, dupa ce a urmat "Ecole Centrale Paris", absolvind in 1996. Are si un master in inginerie, obtinut la "Massachusetts Institute of Technology", in 1997.

Pe plan politic, este membra fondatoare a Uniunii Salvati Bucurestiul si vicepresedinte al Uniunii Salvati Romania in intervalul 2016-2019. In acelasi interval a fost si consilier local al Sectorului 1, iar din 2019 este eurodeputat in Parlamentul European in legislatura 2019-2024, aleasa pe listele aliantei USR-PLUS.

Clotilde Armand s-a nascut la Pointe-a-Pitre, Franta, unde tatal ei isi indeplinea serviciul militar, familia fiind originara din orasul francez Vichy. S-a casatorit cu Sergiu Moroianu in 1997, cu care are patru copii. Familia s-a stabilit in Bucuresti in 1999, dar Clotilde a obtinut cetatenia romana in 2015.

Sectorul 2 - Silviu Serban (PLUS)

Silviu Serban (41 de ani) a castigat filiala Sectorului 2 in urma alegerilor interne. A absolvit Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala, din cadrul Universitatii de Agronomie si Medicina Veterinara dini Bucuresti, in 2009. Ulterior, a absolvit si un master in cadrul aceleasi facultati, in 2019.

A fost directorul general al Sitax Computers, din Bucuresti, in intervalul 2002-2007. Mai apoi, pana in 2011, a fost BTL manager in cadrul Thegroup, unde s-a ocupat de advertising, strategii de marketing si comunicare. Din 2011 este manager de proiect la Sitax M21.

A intrat in politica in 2018, alaturi de Dacian Ciolos si Vlad Voiculescu, devenind membru PLUS. In 2019 a candidat la presedintia filialei Sectorului 2, cand a si castigat.

Sectorul 3 - Lucian Stefan Judele (PLUS)

Lucian Stefan Judele (PLUS) este asistent la baza, dar a absolvit si Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative din cadrul Universitatii Spiru Haret, din Bucuresti.

A fost voluntar la Crucea Rosie, Medici fara Frontiere, Casa Share, atat in Romania, cat si in Italia, unde a locuit o buna perioada de timp. Din 2017, de cand s-a intors in tara, este antreprenor HoReCa. A devenit membru PLUS Sector 3 in 2019 si a mai avut un mandat ca lider al filialei.

Sectorul 4 - Paul Ene (USR)

Paul Ene este pentru a doua oara ales presedinte al filialei Sectorului 4. Membru USR din 2017, Paul Ene are 33 de ani si este nascut si crescut in cartierul Tineretului. A terminat Universitatea Politehnica si lucreaza intr-o companie multinationala ca product manager.

A fost numit secretar de stat in Ministerul Economiei, sef al Antreprenoriatului si Turismului in aprilie 2021, anuntul fiind facut de Claudiu Nasui.

"Paul Ene este secretarul de stat care se va ocupa de scheme de ajutor de stat, turism si promovarea economiei. Paul a muncit la deblocarea masurilor de ajutorare a firmelor din cauza crizei covid si la repararea schemei pentru HoReCa. Chiar azi am fost impreuna la STS pentru a discuta despre platforma prin care vor fi solicitate despagubirile", a anuntat Claudiu Nasui in 2021.

Sectorul 5 - Iustinian Rosca (PLUS)

Iustinian Rosca a castigat cel de-al doilea mandat la filiala Sectorului 5. CV-ul lui nu este disponibil, dar, potrivit informatiilor de pe site-ul partidului, este de profesie economist si are peste 25 de ani de experienta in companii multinationale si locale si in activitati de voluntariat.

Sectorul 6 - Alin Stoica (PLUS)

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a castigat alegerile interne pentru filiala Sectorului 6. Este de profesie avocat (absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti).

Pentru o perioada de doi ani (2016 - 2018), a reprezentat societatea civila in una dintre comisiile Consiliului Economic si Social - Comisia pentru relatii de munca, politica salariala, incluziune sociala si sanatate. Atributiile acestei comisii sunt de revizuire si avizare a tuturor proiectelor de legislatie in domeniu.

In acelasi timp, de peste cinci ani, reprezinta organizatii patronale la nivel de industrie si la nivel national in unele dintre discutiile privind elaborarea de acte normative, atat la nivelul Guvernului, cat si la nivelul Parlamentului.

Printre actele normative la modificarea sau elaborarea carora care a participat se numara si: - Codul Muncii; - Legea Dialogului Social; - Legea privind telemunca; - Legea privind ucenicia; - Ordonanta de urgenta privind munca cu timp redus (kurzarbeit).

Alin Stoica este membru PLUS de la infiintarea partidului si a facut parte din Comisia de Integritate Nationala a Aliantei USR-PLUS pentru alegerile locale.