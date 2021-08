Cum merg campaniile candidaților Cîțu și Orban pentru câștigarea șefiei PNL. Congresul PNL are loc pe 25 septembrie

Ludovic Orban și Florin Citu își continuă campaniile pentru câștigarea funcției de șef al PNL, în cadrul Congresului din 25 septembrie.

Ludovic Orban a afirmat, sâmbătă, că va continua campania om la om, către colegii săi liberali şi a adăugat că, în general, cunoaşte foarte bine fiecare filială, având relaţii apropiate cu primari, viceprimari şi consilieri judeţeni.

Ads

„Eu continui campania. Mă voi adresa membrilor PNL. După 20 august va începe a doua fază a competiţiei, faza de prezentare a moţiunilor în fiecare filială. Moţiunile vor fi prezentate în faţa Colegiului Director Judeţean, care cuprinde Biroul Judeţean ce va fi ales, plus primarii, preşedinţii de organizaţii locale. Moţiunile vor fi votate, după care vor fi stabiliţi delegaţii la congres, iar delegaţii la congres sunt cei care hotărăsc cine va fi preşedintele PNL”, a afirmat Ludovic Orban, într-o declaraţie de presă susţinută sâmbătă la finalul alegerilor de la PNL Mureş.

Acesta a adăugat că are susţinători şi în echipa lui Ciprian Dobre şi a lui Cristian Chirteş, la PNL Mureş.

„Eu am susţinători şi în echipa lui Cristi Chirteş, şi în echipa lui Ciprian Dobre. În general, eu cunosc foarte bine fiecare filială, am relaţii apropiate cu foarte mulţi primari, viceprimari, consilieri judeţeni şi toată campania mea va fi din om în om, către colegii mei de partid. Întotdeauna ai emoţii, normal. Şi acum am avut emoţii, ca să vă spun drept. Vă daţi seama, a fost aşa, cu... Dacă punea cineva tensiometrul, erau pulsul şi tensiunea foarte ridicate”, a completat Orban.

Ciprian Dobre a câştigat alegerile pentru preşedinţia organizaţiei PNL Mureş la o diferenţă de trei voturi, el fiind votat de 259 de delegaţi, iar Cristian Chirteş de 256 de delegaţi.

Florin Cițu: ”Suntem uniți si rămânem uniți”

De cealaltă parte, premierul Florin Cîţu a precizat că au fost obţinute încă trei victorii importante pentru echipa câştigătoare şi anume Ion Dumitrel, preşedinte PNL Alba, Ciprian Dobre, preşedinte PNL Mureş, şi Alin Nica, preşedintele PNL Timiş. ”Suntem uniţi şi rămânem uniţi şi după 25 septembrie”, a transmis el.

”Încă trei victorii importante pentru echipa câştigătoare: Ion Dumitrel, preşedinte PNL Alba, Ciprian Dobre, preşedinte PNL Mureş, şi Alin Nica, preşedintele PNL Timiş! Vă felicit, dragi colegi”, a scris Florin Cîţu, sâmbătă, pe Facebook.

Premierul, candidat pentru funcţia de preşedinte al PNL, vorbeşte despre unitatea formaţiunii şi după congres.

„Suntem uniţi şi rămânem uniţi şi după 25 septembrie. Împreună construim Partidul Naţional Liberal care va guverna România cel puţin opt ani de zile!”, a mai scris Cîţu.

Ads

Congresul PNL are loc în 25 septembrie, iar începând din 20 august cei doi candidaţi - Florin Cîţu şi Ludovic Orban - îşi vor prezenta moţiunile.