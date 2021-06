Dan Barna: Alegerile locale in doua tururi, un subiect blocat la nivelul coalitiei. Sper sa initiem in toamna legislatia

Dan Barna a afirmat luni, 28 iunie, ca in multe localitati in care au avut loc alegeri locale partiale reprezentantii USR PLUS au fost pe pozitia a doua si a adaugat ca acest lucru ar fi din cauza faptului ca scrutinul s-a desfasurat intr-un singur tur. Vicepremierul a mai precizat ca alegerile locale in doua tururi sunt un subiect blocat la nivelul coalitiei, insa spera ca din toamna sa fie initiate modificari legislative in acest sens.



"E aceeasi problema pe care am avut-o si la alegerile locale generale. Faptul ca nu exista acest lucru de bun simt, democratic, alegerea primarilor in doua tururi, are ca efect rezultatul pe care l-am obtinut ieri, respectiv in foarte multe dintre locurile unde au fost alegeri am fost pe pozitia a doua. Daca am fi avut, asa cum e firesc si democratic, alegeri in doua tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranta altfel.

Si de acea e un demers pe care o sa continuam sa il sustinem si sper ca aceasta coalitie sa isi respecte angajamentul din programul de guvernare si din campania electorala, pe care si noi si PNL l-am avut, ca Romania sa aiba ocazia sa isi aleaga urmatorii primari prin alegeri in doua tururi", a a afirmat Dan Barna, la finalul Biroului National al USR PLUS, luni la Parlament.

Acesta a mai anuntat ca in sedinta de miercuri a conducerii USR PLUS vor fi analizate rezultatele la alegerile locale partiale.

"Este un subiect care este blocat la nivelul coalitiei. Sper ca dupa aceasta toamna electorala, sa spun asa, din interiorul celor doua partide mai mari din coalitie sa putem initia aceasta legislatie si sa obtinem si voturile necesare", a explicat Barna.