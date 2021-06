Averile generoase ale liderilor partidelor politice din Romania: conturi, terenuri, case si masini. AUR, la coada clasamentului

Aproape toti liderii partidelor politice si-au actualizat declaratia de avere, fiind facuta publica si cea completata in 2021. Acestia noteaza terenuri, case, masini, conturi grase si obiecte de arta. George Simion si Claudiu Tarziu, co-presedintii AUR, par sa fie cei mai saraci, restul liderilor politici avand averi si venituri mult mai mari.

Marcel Ciolacu - PSD

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, Marcel Ciolacu detine doua terenuri intravilane in Buzau, cumparate in 2002, respectiv 1999, de 387, respectiv 61 de metri patrati.

Acesta mai are doua case, ambele in Buzau, una de 281 de metri patrati, construita in 2005, si una de 43 de metri patrati, cumparata in 1999.

Are opt conturi bancare, impreuna cu sotia lui, atat in euro, cat si in lei.

Totusi, are si datorii la banca. Este vorba despre un imprumut contractat in 2010, din care mai are de plata circa 66.000 de euro.

Veniturile sale anuale sunt de 166.756 de lei, ca deputat, adica un venit lunar de circa 13.896 de lei. Ciolacu noteaza si returnarea contributiei electorale, in valoare de 133.800 de lei.

Ludovic Orban - PNL

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, Ludovic Orban detine o casa in judetul Ilfov, cumparata in 2014, de 200 de metri patrati.

Conduce un Volkswagen Passat, fabricat in 2007.

Are in banca, impreuna cu sotia lui, circa 13.709 euro si 86.431 de lei.

Noteaza venituri anuale de 171.247 de lei ca premier, adica aproximativ 14.270 de lei pe luna, la care se adauga 4.171 de lei ca deputat si 736,86 de lei din rascumpararea unor actiuni la TMK ARTROM SA.

USR - PLUS

Dan Barna este co-presedintele USR-PLUS si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine un teren extravilan in judetul Sibiu, de 1.252 de metri patrati, fiind vorba despre o mostenire.

Mai detine trei apartamente. Primul este in Bucuresti, in Sectorul 2, cumparat in 2007, cu o suprafata de 97 de metri patrati. Celelalte doua sunt in Sibiu, cumparate in 2012, respectiv 2014, de 32, respectiv 77 de metri patrati.

Noteaza un "tablou floral cu personaj feminin", cumparat in 2020, care valoreaza 8.500 de euro.

Are 14 conturi bancare, fiind vorba despre conturi curente, depozite bancare si fonduri de investitii.

Barna mentioneaza si actiunile pe care le are si imprumuturile acordate.

Are o datorie la banca, fiind vorba despre un imprumut contractat in 2012, din care mai are de plata 202.000 de lei.

Veniturile sale anuale sunt de 131.209 lei ca parlamentar, adica aproximativ 10.934 de lei pe luna, la care se adauga 3.720 de lei ca viceprim-ministru si 27.621 de lei din chirii.

Dacian Ciolos este co-presedintele USR-PLUS si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2020, detine un teren intravilan in judetul Cluj, de 10.000 de metri patrati, cumparat in 2009.

Are doua case si un apartament. Prima casa este in Bucuresti, cumparata in 2002, de 92 de metri patrati, iar a doua este in Cluj, construita in 2015, de 98 de metri patrati.

Apartamentul este in Bucuresti, cumparat in 2015, avand 144 de metri patrati.

Conduce un Nissan Qashqai, fabricat in 2008.

Are in banca 28.122 de lei si circa 114.717 euro.

In plus, a acordat imprumuturi in nume personal in valoare de 53.500 de euro, respectiv 1.648 de lei.

Veniturile sale anuale au fost de 41.551 de euro, ca membru al parlamentului european, la care se adauga 46.045 de euro ca diurla pentru activitatea parlamentara la Bruxelles si Strasbourg si 31.591 de euro, fiind bugetul alocat pentru activitatea cabinetelor parlamentare de la Bruxelles, Strasbourg si Romania.

AUR

George Simion este co-presedintele AUR. Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine un Ford Fiesta fabricat in 2006.

Veniturile sale anuale sunt de 35.128 de lei ca director de marketing la o firma si de 7.131 de lei ca deputat, mentionand ca aceasta este suma bruta.

Claudiu Tarziu este co-presedintele AUR si, potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, detine un teren extravilan in judetul Arges, cumparat in 2017, de 570 de metri patrati.

Noteaza si un apartament in Bucuresti, cumparat in 2004, de 59 de metri patrati.

Conduce o Toyota RAV4, fabricata in 2001.

Are o datorie la banca, un imprumut contractat in 2008, de 134.500 de franci elvetieni.

Noteaza venituri anuale de 15.232 de lei din marketing si de 67.547 de lei din publicistica.

Kelemen Hunor - UDMR

Potrivit declaratiei de avere pe care a completat-o in 2021, Kelemen Hunor detine, impreuna cu sotia lui, doua terenuri agricole si trei intravilane. Acestea sunt in Cluj si in Harghita, toate obtinute prin cumparare, fiind vorba, in total, despre 6.718 de metri patrati.

Are trei case, doua in Cluj si una in Harghita. Doua au 119 metri patrati, iar una 200.

Noteaza doua masini, un Ford Fiesta fabricat in 2004 si o Toyota RAV4 fabricata in 2020.

Are o colectie de tablouri care valoreaza 6.000 de euro.

Are sase conturi bancare, in care declara aproximativ 216.169 de lei si 3.996 de euro.

Are o datorie la banca in valoare de 57.779 de lei.

Veniturile sale anuale sunt de 142.540 de lei ca deputat, adica aproximativ 11.878 de lei pe luna, la care se adauga 147.778 de lei de la UDMR.