AUR nu a declarat la Comisia Electorala din Republica Moldova cheltuielile celebrului autocar folosit si in Romania

Autocarul folosit in campania electorala de AUR

Formatiunea politica AUR, din Republica Moldova, condusa de Vlad Biletchi, nu a raportat

la Comisia Electorala Centrala cheltuielile pentru chiria Autocarului inscriptionat cu numele formatiunii si combustibilul consumat.

Raportul financiar a fost depus pe 25 iunie 2021, dar sunt indicate cheltuieli doar pentru publicitate in mediul online, presa scrisa si tiparirea de pliante.

"Raportul este completat de trezorierul nostru. Toata lumea stie ca este autocarul nostru, nu ne apartine, este luat in chirie, il veti vedea reflectat la CEC in momentul in care acest contract va atinge clauza de publicare", a mentionat liderul formatiunii, potrivit site-ului agora.md.

In campanie electorala care s-a desfasurat, Alianta pentru Unirea Romanilor a raportat venituri de peste jumatate de milion de lei si cheltuieli in jurul aceleeasi sume.

Membrii AUR au incercat sa ajunga si in regiunea transnistreana cu autocarul ce poarta insemnele formatiunii, dar au fost opriti de asa-zisele forte de ordine.

Marti, membrii AUR au organizat o actiune de protest in fata Serviciului de Informatii si Securitate, invocand presiuni din partea autoritatilor.

"Comisia Electorala Centrala a expediat un demers in adresa Serviciului de Informatii si Securitate pentru a investiga o presupusa "finantare externa si implicare a strainilor in campania electorala", noteaza intr-un mesaj public forta politica.