Atena-Adriana Groza a fost numită în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată, marţi, în Monitorul Oficial.

Printr-o altă decizie a premierului, Ion Munteanu a fost revocat din funcţia de guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Cine este Atena-Adriana Groza

Conform unui comunicat USR PLUS, Atena-Adriana Groza are o experienta de peste 20 de ani in conservarea biodiversitatii, dezvoltarea durabila si managementul ariilor naturale protejate, atat la nivel national, cat si la nivel european si international, dar si in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene sau nationale.

Atena-Adriana Groza a fost secretar general si expert-cheie in conservarea biodiversitatii in cadrul Asociatiei Pentru Dezvoltare Durabila Dakia, Bucuresti, care asigura administrarea ariilor naturale protejate din Podisul Nord Dobrogean.

USR PLUS mentioneaza ca aceasta si-a inceput cariera profesionala in 1998, in Ministerul Mediului, unde "doar dupa cateva luni de la angajare a reusit sa faca din Romania primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana participant la Programul LIFE al Comisiei Europene". Ulterior, a devenit responsabila cu adoptarea acquis-ului comunitar in domeniile protectia naturii si organisme modificate genetic.

Atena-Adriana Groza are 51 de ani si este din Bucuresti. Detine un master in Biologie, obtinut la Universitatea din Bucuresti si a absolvit Facultatea de Biologie din Capitala.