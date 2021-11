Aproape 7 milioane de euro către „presă și propagandă”. Cum au cheltuit partidele subvenția de la stat în primele 9 luni ale anului

Aproape 24 de milioane de euro au primit partidele politice în primele nouă luni din subvenția de la stat, arată un raport al Autorității Electorale Permanente (AEP). Conform datelor, cea mai mare cheltuială a partidelor a reprezentat „presa și propaganda”, unde au ajuns 6.800.000 de euro, mai bine de jumătate doar de la PSD.

Începând cu 2021, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) publică date lunare privind modul în care partidele decid să își folosească banii din subvenții. Conform unui raport publicat pentru intervalul ianuarie - septembrie, formațiunile din România au primit de la bugetul de stat nu mai puțin de 118 milioane de lei, adică aproape 24 de milioane de euro.

Partidele politice primesc subvenții în funcție de rezultatele de la alegerile parlamentare și locale, în proporție de 75%, respectiv 25%. Anul trecut, formațiunile politice au primit subvenții totale de 253 de milioane de lei. Până în luna septembrie a anului curent, cea mai mare parte a subvenției a mers către PSD - 45.500.000 de lei (9.2 milioane de euro) și PNL - 38.500.000 de lei (7.8 milioane de euro).

Suma totală primită din subvenție (albastru) vs. cheltuieli (portocaliu) FOTO AEP.

PSD, campion la banii către „presă și propagandă”

Raportul AEP arată și modul în care partidele politice și-au cheltuit subvenția de la stat în primele nouă luni ale anului. Atât PSD, cât și PNL și-au folosit mai bine de jumătate din bani pentru „presă și propagandă. Pe de o parte, PSD a plătit peste 21 de milioane de lei sau 4.4 milioane de euro (66% din subvenția primită), în timp ce PNL a dat 11 milioane de lei sau 2.2 milioane de euro (58% din subvenția primită).

O sumă importantă din banii PSD au mers și către cheltuielile de personal, unde aceștia au scos din visterie aproape 4.9 milioane de lei (aproape 1 milion de euro), reprezentând un procent de 15% din cheltuieli.

Procentajul de cheltuieli al PSD FOTO AEP

În cazul liberalilor, a doua cea mai mare cheltuială a fost „organizarea de activități cu caracter politic”, însemând cel mai probabil organizarea congresului liberalilor organizat la finalul lunii septembrie. În total, liberalii au cheltuit la această categorie aproape 2.3 milioane de lei (465.000 euro), cea mai mare parte a sumei, 1.5 milioane de lei (315.000 de euro), fiind atribuită lunii septembrie.

Următoarea mare cheltuială a PNL a fost plata personalului, acolo unde liberalii au dat în primele nouă luni ale anului suma de 1.6 milioane de lei (322.000 de euro).

Procentajul de cheltuieli al PNL FOTO AEP

USR PLUS, personal scump și sedii de lux

Spre deosebire de PNL și PSD, care și-au cheltuit mai bine de jumătate din subvenție către „presă și propagandă”, această categorie apare abia pe locul patru în topul priorităților USR PNL. Concret, formațiunea condusă de Dacian Cioloș a plătit la acest capitol suma de 785.000 de lei (158.000 de euro).

În schimb, cea mai mare cheltuială a USR PLUS a reprezentat-o cea de personal, suma fiind mai mare față de cât au plătit social-democrații, cu toate că USR PLUS este un partid mult mai mic. Concret, formațiunea lui Cioloș a folosit din subvenție aproximativ 5.3 milioane de lei (un milion de euro). A doua cheltuială principală a USR PLUS a reprezentat-o chiria și utilitățile sediilor de partid, care au costat în primele nouă luni 1.6 milioane de lei (322.000 de euro), mai mult decât au dat PSD (282.000 de lei / 57.000 de euro) și PNL (790.000 de lei / 160.000 de euro) la un loc.

În total, USR PLUS a primit din subvenția de la stat 20 de milioane de lei (4,2 milioane de euro) în primele nouă luni ale anului.

Notă: În rapoartele AEP USR și PLUS apar ca două formațiuni distincte, drept pentru care cifrele prezentate mai sus au fost luate la comun.

Procentajul de cheltuieli al USR FOTO AEPProcentajul de cheltuieli al PLUS FOTO AEP

AUR, aproape zero cheltuieli

Din luna ianuarie și până în septembrie, AUR a cheltuit doar 64 de lei din subvenția de la stat, suma reprezentând comisioane bancare. Astfel, formațiunea lui George Simion a strâns 9.2 milioane de lei (1.8 milioane de euro). Înainte de a intra în Parlament, AUR preciza mai întâi că va refuza subvenția pentru partide, după care, că va construi spitale din suma respectivă. Legea însă nu le permite să facă asta.

Cîțu a mărit subvenția după ce în trecut promitea că o scade

La începutul lunii septembrie, Guvernul a decis să dea la rectificarea bugetară aproape 90 de milioane de lei pentru subvenția partidelor politice. Anunțul a fost făcut chiar de către premierul Florin Cîțu. Liderul PNL explica atunci că a făcut modificarea la cererea AEP.

"A fost o solicitare de la AEP pentru a avea aceeași sumă ca anul trecut la subvenția partidelor, nu mai mare, nu mai mică, suma a fost aprobată", a declarat, marți, 7 septembrie, premierul Cîțu, la finalul ședinței de Guvern în care a fost aprobată rectificarea bugetară.

Astfel, partidele urmează să primească în acest an peste 250 de milioane de lei (50 de milioane de euro), după ce, anterior, guvernul părea că retrage suplimentarea bugetului pentru partide. În cel de-al doilea draft al rectificării bugetare, suma alocată pentru partidele politice ar fi putut ajunge la un total de 265 de milioane de lei.