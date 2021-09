Semnal grav pentru politicieni, în urma unui sondaj despre percepția perioadei comuniste: „Absurdul acestei crizei ar putea spulbera partide vechi si ar putea crea partide noi”

Președintele Grupului de Gândire Strategică și directorul institutului de sondaje INSCOP, Remus Ștefureac a transmis „un apel disperat la responsabilitate” adresat clasei politice, după ce a publicat o parte a unui studiu din care reiese că aproape două treimi dintre români cred că în urmă cu 30 de ani situația generală din țară era una mai bună.

Ștefureac precizează că dincolo de criza politică din prezent care ar putea spulbera partide vechi și care ar putea duce la crearea unora noi, ar putea avea un efect mult mai adânc și sever asupra societății în ansamblu.

Ads

„Datele sociologice surprind un pesimism cronic teribil al populatiei Romaniei in care prezentul este perceput ca fiind mult mai rau decat trecutul din urma cu 30 de ani, iar viitorul de peste 30 de ani este perceput drept mai rau decat prezentul”, notează directorul INSCOP, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a publicat apoi și două grafice din care reiese nivelul la care a ajuns neîncrederea românilor pentru viitor, dar și percepția că în urmă cu 30 de ani lucrurile erau mai fericite.

„Aceste doua grafice arata cat de grava este lipsa de incredere a romanilor! Ele reprezinta un semnal de alarma pentru noi toti. Si UN APEL DISPERAT LA RESPONSABILITATE PE CARE POPULATIA ROMANIEI IL ADRESEAZA CLASEI POLITICE. Datele economice obiective arata clar ca situatia economica din prezent este semnificativ mai buna decat situatia economica de la finalul anilor `80, deceniul negru al comunismului ceausist. Insa datele sociologice arata exact opusul! Aproape doua treimi dintre romani (63%) sunt de parere, din amintirile personale sau din povestile impartasite generatiei tinere, ca situatia generala din Romania este mai rea acum decat in urma cu 30 de ani. De regula, viitorul ar trebui sa sune bine. Dar aproape jumatate dintre romani (45%) sunt intr-o groapa depresiva atata de adanca incat cred ca peste 30 de ani, in 2050, situatia tarii va fi chiar mai rea decat cea din prezent”, notează directorul INSCOP.

Remus Ștefureac explică mai departe că în prezent este nevoie mai mult ca niciodată de oameni politici maturi. Totodată, acesta amintește și datele studiului din 2014, atunci când doar 40% din oameni erau de părere că se trăia mai bine în trecut.

„Pe fondul acestei lipse de orizont, de speranta si de incredere, iresponsabilitatea politica din prezent risca sa se traduca intr-un dezastru national, asa cum s-a mai intamplat in istoria noastra recenta. Clasa noastra politica a aratat in ultimii 30 de ani ca poate fi si responsabila, integrarea euroatlantica fiind un exemplu bun. Totul insa se poate prabusi daca nu vom stii sa valorificam aceasta sansa istorica pentru natiunea noastra. Suntem intr-un punct de inflexiune pentru tara in care avem nevoie mai mult ca oricand de oameni politici maturi. Fara isterii si fara teatru absurd.

L.E. Spre comparatie, in 2014, intr-un sondaj "Barometrul INSCOP - Adevarul despre Romania", doar 12% spuneau ca viata va fi mai rea peste 25 de ani, si doar 40% ca viata atunci era mai rea decat inainte de 1989”, a conchis cercetătorul.