Allen Coliban: De prea multe ori se vorbeşte despre cine cui îi fură partidul

Coliban crede că nu crede că fuziunea dintre cele două partide, USR și PLUS, s-a încheiat FOTO Hepta

Primarul municipiului Braşov, Allen Coliban, a afirmat că în USR PLUS se vorbeşte de multe ori despre cine cui îi fură partidul şi a precizat că a văzut mesaje care arătau într-un fel, iar apoi în fapte, prin excludere, arătau cu totul altfel.



Coliban a declarat duminică, în cadrul Comitetului politic al USR PLUS, că nu crede că fuziunea dintre cele două partide s-a încheiat.

"Noi considerăm că fuziunea nu s-a încheiat şi că la un an şi opt luni de când BN-urile au decis să demareze procesul acesta, noi încă ne manifestăm bicolor în interior, încă, dacă ne uităm la cei un an şi opt luni, putem să spunem că a curs mult prea mult sânge în interior, sânge albastru, sânge portocaliu, de la caz la caz, prea multă dezbinare şi de fiecare dată când au existat alegeri interne exista acest semnal de tribalism. Una vorbim la microfoane şi în faţa camerelor şi am auzit cuvântul "împreună" de foarte multe ori menţionat în discursuri astăzi şi alta este ceea ce se întâmplă în partid şi semnalul pe care îl transmitem în filială", a afirmat Coliban.

El a menţionat că nu poţi spune că eşti reprezentativ şi că vrei să duci partidul spre noi dimensiuni, dar să ignori jumătate din membrii formaţiunii.

"De prea multe ori se vorbeşte despre cine cui îi fură partidul, de prea multe ori am văzut mesaje care la microfon arătau într-un fel şi în fapte prin excludere arătau cu totul altfel. Considerăm că lucrurile acestea sunt vizibile şi nu sunt vizibile doar de către noi, ci sunt vizibile de către electorat. Se vorbeşte despre unitate, dar vedem lista majorităţii actuale din BN, care este monocoloră şi cred că acesta este un semnal puternic de formă şi de lidership pe care aceasta listă le propune. Nu poţi să spui că eşti reprezentativ şi că vrei să conduci partidul acesta către noi dimensiuni şi către noi orizonturi către noi obiective, pasul următor pe care România ni-l cere şi cu toate acestea să ignori jumătate din membrii săi şi să consideri că doar o culoare este cea care e capabilă să conducă", a transmis Allen Coliban.