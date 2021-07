Alin Nica, dupa scandalul de la alegerile PNL Timisoara: Vor urma exluderi. S-a sustras stampila partidului

Presedintele interimar al PNL Timis Alin Nica a declarat ca vor urma masuri de sanctionare in filiala, chiar excluderi din partid, dupa scandalul de la conferinta de alegeri a PNLTimisoara. Nica a mai anuntat ca va face plangeri penale.

"Am hotarat astazi sa amanam alegerile de la organizatia municipala Timisoara pentru ca lucrurile au degenerat in asemenea hal, incat nu mai erau asigurate conditiile de desfasurare, conform statutului si conform legii, a acestor alegeri, pentru ca oameni care nu aveau drept de vot, unii din Lugoj, au fortat intrarea in sala in care se desfasura conferinta de alegeri si au perturbat serios buna desfasurare a acestora. Nu avem certitudinea ca unii dintre ei chiar erau membri ai PNL, de fapt nici nu ii cunoastem, nici nu stim cine sunt si, evident, nu erau pe convocator si, in consecinta, nu aveau dreptul de a fi in sala. Din pacate, s-a ajuns chiar la sustragerea insemnelor partidului, stampila partidului si inclusiv stampila cu semnatura mea, ceea ce este foarte grav. Am hotarat sa facem plangeri penale pentru cei care au instigat sau au savarsit aceste fapte grave. Ceea ce pot sa spun este ca aceste comportamente nu sunt reprezentative pentru PNL si, in consecinta, voi propune sanctiuni in conformitate cu statutul PNL. Eu si colegii mei ne delimitam de astfel de comportamente si practici ale unor oameni rau intentionati care pot face asa ceva fara sa se gandeasca la partid si sa discrediteze organizatia noastra", a declarat Alin Nica, presedintele interimar al PNL Timis.

El a mai spus ca in sala se afla ministrul Oros si a adaugat ca are impresia ca se forteaza prin violenta o decizie a organizatiei judetene in privinta competitiei de la nivel national din partid.

"Mai vreau sa semnalez prezenta in sala a ministrului Oros (al Agriculturii, n.r.) si declaratiile pe care le-am citit recent, cum ca domnul Orban gireaza aceste alegeri care sunt in continuare in desfasurare in Filarmonica, dar nestatutar... Imi lasa impresia ca se forteaza prin violentta o decizie a filialei Timis in ceea ce priveste competitia nationala. Eu cred ca este inacceptabil ca o minoritate sa impiedice desfasurarea unei adunari statutare si, in consecinta, vom discuta in BPJ pasii de urmat pentru revenirea la ordine si pentru organizarea, la o data ulterioara, atunci cand conditiile pentru desfasurarea acestor alegeri vor fi indeplinite:, a precizat Nica.

Alegerile pentru desemnarea presedintelui PNL Timisoara, care urmau sa se desfasoare sambata, au fost suspendate si urmeaza sa fie reprogramate, dupa ce sustinatorii celor doi candidati la functia de presedinte, Cosmin Tabara si Raul Ambrus s-au luat la cearta. Ulterior, a fost formata o noua comisie de alegeri, iar Raul Ambrus a fost ales presedinte al organizatiei, cu votul majoritatii.