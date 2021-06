Ajutoare de urgenta pentru familiile afectate de inundatii, aprobate in sedinta de Guvern

Potrivit lui Florin Citu, in sedinta de joi ar urma sa fie aprobate si o serie noua de relaxari FOTO gov.ro

Guvernul Romaniei va aproba joi, 24 iunie, o hotarare pentru acordarea unor ajutoare de urgenta pentru sprijinirea familiilor afectate de inundatii in cursul acestui an. Limita sumei va fi de 5.000.000 de lei.

"Prin proiectul de hotarare a Guvernului se propune instituirea acordarii de ajutoare de urgenta pe parcursul anului 2021, pentru sprijinirea populatiei afectate de inundatii, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase, produse in anul 2021. Ajutoarele de urgenta se vor acorda in limita sumei de 5.000.000 lei din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale astfel:

* cate 6.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de peste 75%, inclusiv;

* cate 4.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 50%, inclusiv si 75%;

* cate 2.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie cuprinsa intre 25%, inclusiv si 50%

* cate 1.500 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror locuinte au fost afectate in proportie de pana la 25%;

* cate 1.000 lei pentru familiile si persoanele singure ale caror bunuri din locuinta au fost deteriorate, indiferent de numarul sau tipul bunurilor", se arata in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Tot in document se arata ca in cazul in care, urmare inundatiilor, alunecarilor de teren si fenomenelor meteorologice deosebite se inregistreaza pierderi de vieti omenesti, familia persoanei decedate "beneficiaza suplimentar de suma de 7.500 lei, indiferent de numarul victimelor".

Ads

In sedinta de Guvern urmeaza sa fie adoptat si un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea articolelor 230 si 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii.

"Prin proiectul de act normativ se propune prelungirea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contributia personala, care poate fi platita de asigurati, pentru unele servicii medicale in regim de ambulatoriu clinic de specialitate si ambulatoriu paraclinic de specialitate, in conditiile in care acestia opteaza ca aceste servicii sa fie acordate de furnizori privati, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate", conform notei de fundamentare a proiectului.

Ads

Pe agenda sedintei de Guvern figureaza si un proiect de hotarare privind aprobarea conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale Societatii "Avioane Craiova" S.A.

"Masura conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare creeaza premise pentru revitalizarea si evitarea deschiderii procedurii insolventei asupra acestui operator economic si mentinerea capacitatilor de productie pentru aparare", se spune in nota de fundamentare a proiectului.

Un alt proiect de HG supus aprobarii in Guvern vizeaza rechemarea consulului general al Romaniei la Montreal, Canada, Ioana-Gabriela Costache.

Executivul va adopta si un memorandum privind desemnarea Secretariatului General al Guvernului ca structura responsabila la nivel national pentru coordonarea gestionarii contributiei financiare acordate Romaniei din Rezerva de ajustare la Brexit.

Ads

Nu in ultimul rand, Guvernul ar urma sa aprobe in sedinta de joi noi masuri de relaxare aplicabile incepand cu data de 1 iulie si un proiect de ordonanta de urgenta referitor la alocatiile pentru copii, potrivit unor declaratii ale premierului Florin Citu facute, marti seara, la TVR 1.