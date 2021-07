Florin Citu a sustinut marti, pe 29 iunie, un discurs de la tribuna Parlamentului, cu ocazia prezentarii motiunii de cenzura, in timpul caruia a afirmat ca este singurul liberal care s-a opus colaborarii cu PSD, declaratie taxata joi de Adriana Saftoiu, intr-o postare pe Facebook.

"Florin Citu a declarat ca este "singurul care s-a opus sistematic oricarei colaborari cu PSD". La asa declaratii nu ai cum sa nu te enervezi. Cand PNL, in perioada in care dl Citu era senator, ministru, racola primari PSD, parlamentari PSD, care au si devenit, acum, parlamentari PNL, nu retin nici macar o declaratie a dl Citu prin care sa critice asemenea racolari. Liniste totala in dreptul lui.

Cei care au facut-o au decontat- si nu asta ar fi marea problema-, dar sa te prezinti ca te-ai opus sistematic "colaborarii cu PSD" e cam mult. Cu ceva eforturi poate se gasesc niste declaratii care sa nu fie contrazise de realitate", a scris Adriana Saftoiu pe Facebook.



"Doua motiuni simple depuse impotriva mea de PSD. Sa nu mai amintim chemari la ora prim-ministrului. Romanii au inteles concluzia. Social-democratii vad in mine cel mai mare inamic al lor. De ce? Pentru ca sunt singurul care s-a opus sistematic si vehement oricarei colaborari cu PSD. Toti Romanii trebuie sa stie ca niciodata nu voi face compromisuri, dar mai ales cand vine vorba de PSD. Stiti ca niciodata, dar niciodata, nu as sustine nici macar in gluma sa-mi dau jos propriul guvern sa guvernez cu PSD", a sustinut Citu, la tribuna Parlamentului.