Un fenomen absolut neobișnuit s-a petrecut în ultima vreme, în mai multe regiuni de la Polul Nord și Polul Sud, cele mai reci locuri de pe Pământ. Oamenii de știință din întreaga lume au fost stupefiați și derutați să constate că datorită căldurii globale extreme, temperaturile au crescut enorm față de mediile normale în aceste zone.

Astfel, înregistrările de la stațiile din Antarctica au arătat temperaturi cu mai mult de 40 de grade Celsius peste media din această perioadă, iar la Polul Nord ele au ajuns cu 30 de grade Celsius peste nivelul normal, potrivit India Times.

Dintr-un motiv ciudat, dar în mod sigur din cauza schimbărilor climatice, temperaturile se apropie de punctul de topire al gheții în multe locuri de la Polul Nord și Polul Sud. Încălzirea fără precedent de la ambii poli, în același timp, i-a derutat pe oamenii de știință din întreaga lume.

Ads

La Stația de cercetare Concordia din Antarctica, cercetătorii au înregistrat o valoare maximă de -12,2 grade Celsius, doborând recordul anterior de -13,7 grade C din decembrie 2016.

De obicei, această regiune raportează temperaturi de -50 și -60 de grade C, în această perioadă din an. Și la Stația Vostok, tot în Antarctica, s-a înregistrat un alt maxim local de -20,3 grade C, care constituie ”un val de căldură masiv”, potrivit Capital Weather Gang.

Descoperire uimitoare legată de colonizarea spațiului: Astronauții vor putea respira pe Marte cu ajutorul bacteriilor VIDEO

În regiunea arctică, acolo unde se află Polul Nord, temperaturile au ajuns la valori cu peste 30 de grade C față de normal. ”Este imposibil, am fi spus până acum două zile”, a scris pe Twitter, cercetătorul și jurnalistul Stefano Battista.

Ads

Dr. Jonathan Wille, cercetător postdoctoral la Universitatea Grenoble Alpes din Franța a postat un mesaj despre aceste temperaturi neobișnuite, care ”nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată”.

Oamenii de știință avertizează: Fenomenul ce a adus noaptea de peste un an pe Pământ, se poate repeta VIDEO

”Această căldură poate fi atribuită încălzirii fluxurilor curenților, care călătoresc din vest spre est, pe tot globul”, a explicat profesorul Julie Brigham-Grette de la Universitatea din Massachusetts, Statele Unite.