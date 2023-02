Poliamoria, curentul care salvează tot mai multe relații individuale sau de cuplu

Dacă v-ați săturat să căutați "The One", poate că este timpul să începeți să căutați "The Two" - sau chiar The Three sau The Four.

Este ceea ce a făcut boxerul David Haye, care a confirmat de Ziua Îndrăgostiților că este într-un "throuple", trimițând dragoste "frumoaselor regine" din viața sa, cântăreața Una Healy și modelul Sian Osborne, și împărtășind o nouă fotografie cu cei trei din Costa Rica.

Ads

Au existat multe speculații despre relația dintre David, 42 de ani, Una, 41 de ani, și Sian, 31 de ani, încă de când au fost fotografiați în Marrakech, Maroc, în ianuarie.

El a alimentat supozițiile spunând: "Dacă o imagine spune o mie de cuvinte, atunci aceasta spune exact ceea ce trebuie să spună".

Prietenii au confirmat că el și Sian au folosit aplicația de întâlniri cu celebrități Raya pentru a găsi o a treia persoană pe care să o invite în relația lor.

Dar, departe de a provoca indignare, dragostea lor în trei a fost întâmpinată cu amuzament și o doză sănătoasă de curiozitate.

O tendință de prim plan

Cotidianul britanic The Sun pretinde că acest lucru nu este surprinzător. Din ce în ce mai mulți oameni lasă monogamia în urmă, pe măsură ce poliamoria intră în prim plan.

Cuvinte precum throuple, polycule, polyamorous și threesomes nu mai au nevoie de un dicționar pentru a fi decodificate - ele fac parte din vocabularul modern al întâlnirilor.

Ads

De la cupluri căsătorite la burlaci de douăzeci și ceva de ani, interesul pentru a încerca întâlnirile într-un mod diferit este în creștere.

Confirmarea tendinței are și aprobarea celebrităților. Rita Ora a fost surprinsă într-un sărut în trei cu iubitul ei de atunci, acum soț, Taika Waititi și prietena lor Tessa Mae Thompson, în 2021.

Chiar și Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au cochetat cu ideea, documentându-și prietenia intimă cu cântăreața Selena Gomez, care a comentat una dintre numeroasele lor fotografii în trei pe Instagram: "Call us a throuple".

Nu doar bărbații caută asta

Anul trecut, în luna, un sondaj Yougov a constatat că 11 la sută dintre britanici ar fi deschiși la poliamorie și doi la sută chiar au încercat-o.

Ads

Un studiu recent realizat de Universitatea Swansea a constatat că aproape o treime dintre bărbații heterosexuali (32%) ar lua în considerare poligamia (căsătoria cu mai multe persoane) dacă ar fi legală și consensuală, la fel ca și cinci procente dintre femei.

Deși poate că nu este surprinzător faptul că bărbații sunt mai dispuși decât femeile, nu există nicio îndoială că acesta este un stil de viață care nu mai este limitat la cele mai îndepărtate colțuri ale internetului.

"Acest stil de viață a fost adesea considerat ciudat sau chiar imoral, dar oamenii sunt cu adevărat surprinși din ce în ce mai puțin acum de modul în care alții aleg să își ducă viața", a dezvăluit Alex, antrenor de fitness, practicantă a poliamorului.

Ads

Denumit uneori "non-monogamie etică", poliamorul poate varia foarte mult în funcție de modul în care indivizii aleg să își organizeze relațiile.

Există mai multe feluri

O triadă precum cea a lui David Haye, de exemplu, este doar un tip.

Altele includ un cvadruplu, care este atunci când cuplurile se întâlnesc cu alte cupluri împreună, formând un cvartet, un vee, care este atunci când o persoană se întâlnește cu două persoane care s-ar putea să nu se cunoască separat, și mai există poliamorul solo, care este atunci când o persoană trăiește singură și are mai mulți parteneri pe care nu îi vede în mod ierarhic.

Dacă există o ierarhie, este ceea ce se numește o relație poliamoroasă ierarhică, în care există un cuplu primar care poate locui împreună sau care are copii în comun și care apoi explorează relații secundare în afara partenerului lor. Aceste relații pot fi experimentate împreună sau ca indivizi.

Alex spune că cea mai mare provocare a fost să găsească oameni care să fie la fel de deschiși și de sinceri cum vrea el să fie, ceea ce face parte integrantă din orice relație poli, a fost cea mai mare provocare.

"A fi sincer nu înseamnă neapărat că trebuie să-ți informezi în permanență toți partenerii despre ceea ce faci, dacă aceștia nu ți-au cerut acest lucru", explică el. Dar înseamnă să stabilești faptele dacă ai un partener principal și orice alți factori care ar putea afecta o nouă relație sau relații."

Importantă e stabilirea unor reguli

Dacă luați în considerare poliamorul, există câteva lucruri importante de reținut.

Primul, este să te asiguri că stabilești limite și reguli clare cu toți partenerii tăi.

"Învățați despre ceea ce vă doriți și de ce aveți nevoie. Nu uitați că totul este personalizabil. Faptul că te gândești la acest lucru înseamnă că ar trebui să te lași purtat de val și să vezi cât de revigorant poate fi. Dar nu uitați să o luați pas cu pas".

Poate ajuta și în monogamie

Comedianta Rosie Wilby, autoarea cărții The Breakup Monologues, a încercat să fie într-o relație poli, dar de atunci a revenit la monogamie.

Deși nu a fost pentru ea, a învățat multe. "Având în vedere cât de mult te face poliamorul să fii mai bun la comunicare, cel mai probabil vei fi învățat cum să faci și monogamia mult mai bine."

Concluzionând, ceea ce se deduce din articolul britanic este că să fii poliamoros înseamnă, de regulă, să ai multiple relații romantice simultan, iar partenerii tăi să știe și să ai consimțământul lor. Poliamoria e considerată o orientare relațională și stă sub umbrela non-monogamiei consensuale – care include și relațiile deschise, swinging, dar și un tip apropiat de monogamie.

Este diferit de ceea ce definește poligamie – practica de a avea mai mulți soți legitimi în același timp. Unele religii, de exemplu, n-au nicio problemă cu bărbații care au mai multe soții. Dar fie și doar exemplul ăsta arată că poligamia e destul de rigidă, în timp ce poliamoria vine cu flexibilitatea.